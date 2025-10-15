教團籲廢除校事會議制度 鄭英耀：改變流程、不處理濫訴

教育部長鄭英耀今表示，針對濫訴的投訴未來不會處理，盼藉此有更好的教與學環境。（記者陳志曲攝）

處理不適任教師的校事會議制度，教師團體批評有濫訴問題，且耗損學校資源、打擊教師士氣等，持續呼籲應該廢除。教育部長鄭英耀今表示，會朝改變流程方向著手，針對濫訴的投訴未來不會處理，盼藉此有更好的教與學環境。

立院教育文化委員會今邀教育部進行業務報告並備質詢，對於校事會議的爭議，鄭英耀會前受訪表示，如何確保學子的受教權，也能夠鼓舞優秀的老師為台灣培養人才，教育部與教師團體的立場是一致的。1年多以來，教育部跟北中南各地區的老師、家長及校長團體座談，校事會議當時設立是為了希望對不適任教師能有比較超然公正處理的機制，但經過檢討確實有分流的問題，教育部會朝此方向改變流程。

請繼續往下閱讀...

鄭英耀說明，校事會議只有處理不適任教師的問題，那另外也針對長期的、不具名的濫訴的投訴，以後也不會處理。教育部希望保持初衷，如何給學校更溫暖的教學環境，大家的立場是一致的。盼透過修正流程讓學校能夠回復更平穩、家長也更放心、學生能夠安心的環境。

針對有些校長主張讓家長老師都信服，所以大小事都送校事會議，鄭英耀表示，在校長的增能、新任校長校務治理的儲訓等方面都會優先溝通校事會議的流程，以及對不適任教師的處理。也許部分老師會有班級經營上的事項需要提醒，或者改善，但是不應該進入到校事會議，這都是屬於學校治理的部分，校長應該要去提高效能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法