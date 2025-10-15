長榮航空2年7度違反「性平法」挨罰仍獲獎 桃園市勞動局這樣解釋

長榮航空驚傳空服員抱病執勤卻於返台後住院離世事件，引起輿論熱議。（資料照）

前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋9日在臉書發文指出，長榮航空這2年來因違反「性別平等工作法」被裁罰達7件，去年竟然還獲得桃園市政府頒發的母性健康守護聯盟模範事業單位；桃市府勞動局說明，該獎項去年6月間辦理評選，當時長榮航空自2021年到2024年5月止，查無違反「性別平等工作法」紀錄。

勞動局表示，該獎項的評選重點，是事業單位於母性健康保護措施、友善環境、福利制度等面向的具體作為與實際成效，因外部委員肯定長榮航空設有醫務中心、配合聘僱視障按摩師、員工餐廳設置孕婦優先座位、提供孕婦制服等措施，才於綜合評審後，獲選為「113年母性健康守護聯盟－模範事業單位」。

勞動局補充，後續將檢討修訂評選指標，增列如事業單位於參選或獲獎前違反「性別平等工作法」或「女性勞工母性健康保護實施辦法」等情形時，得列為扣分或取消評選資格的依據，並增訂撤銷或廢止獎勵機制，以確保該獎項能確實反映企業落實性別平權與母性保護的整體成果。

