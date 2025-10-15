台灣豬成本比美豬高3成 美方還要求輸入美豬關稅降到10％以下

民進黨立委林岱樺表示豬價飆漲並非是品質提高，而是因為供應鏈減少。（記者楊媛婷攝）

隨豬隻育成率欠佳，國內毛豬拍賣價每公斤動輒飆破百元，民進黨立委林岱樺今（15日）指出，美國豬肉的飼養成本比台灣豬肉低3成，隨台美關稅談判，美國要求未來美豬輸入關稅要從12%降到10%以下，憂衝擊國內養豬產業；不過農業部表示，美國是在WTO要求所有會員國針對美豬關稅都要降到10%以下，非針對台灣。

立院經濟委員會今邀農業部報告業務，農業部長陳駿季表示，持續促進國內養豬產業升級，也持續防疫，並針對小豬藍耳病、小豬下痢病等組成育成小組因應。

林岱樺則於質詢時指出，今年7月國內毛豬每公斤拍賣均價為106.3元，8月則突破108元，創下近30年來豬價新高，更達到全球豬價第2高價，但豬價高並非是品質提高，依照養豬協會今年8月的報告，今年1-8月期間有61天的出豬頭數都低於2萬頭，比去年同期下降超過22%，代表豬價飆漲並不是市場榮景，而是供給萎縮，而即使豬價高漲，南部有3成豬農卻是減欄、停養。

林岱樺指出，農業部稱目前豬隻主要是因為疫病，但卻對國內養豬場疾病分布資料都沒掌握下，恐難以管理並優化，她還指出，國內養豬的成本每公斤約92元，但美國養豬成本每公斤約68元，台灣豬價高出美國豬3成，加上美國又要求美豬未來若輸入台灣關稅稅率要低於10%以下，恐對國內養豬場有更大衝擊。

農業部則表示，林岱樺委員所提的是美國在WTO向所有會員國要求美豬關稅降到10%以下，並非針對台灣。

林岱樺指出，一頭母豬的生產週期可到40頭小豬，但可養大並屠宰的豬隻為22到35頭豬隻，台灣則不到15隻，認為要強力提高育種，認為要建立豬隻種原的資料庫，並建置豬隻微生物安全地圖。

農業部畜牧司則表示，台灣豬隻育成率超過7成，若低於7成豬農都會嚴重虧本，也表示並未有南部豬農減欄或退場3成的狀況。

