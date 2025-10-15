長榮空服員硬撐上班病逝 華航發內部信︰請給自己一些喘息空間

長榮空服員硬撐上班病逝 華航發內部信︰請給自己一些喘息空間2025/10/15 11:34 記者吳亮儀／台北報導
因長榮航空空服員病逝，華航發員工群組信提醒注意身體健康。（記者吳亮儀攝）
長榮航空空服員患病硬撐上班，最後不幸病逝。華航透過人力資源處發內部群組信，提醒員工近期天氣變化大、工作節奏緊湊，「若感覺身體不適，請給自己一些喘息空間，適時休息與就醫」。
華航發布群組信件，提醒員工們唯有保持「健康」，才能讓這份努力長久延續，「當我們懂得照顧自己，才能以最佳狀態繼續出發」。
請繼續往下閱讀...
華航內部群組信內容
親愛的同仁們，您好：
在每天工作崗位上，大家總是以最高的熱情與責任，全力以赴地完成每一項任務。
正因如此，我們更要提醒彼此，唯有保持「健康」，才能讓這份努力長久延續，讓我們每天都能以更好的狀態一起前行。
近期天氣變化大、工作節奏緊湊，若感覺身體不適，請給自己一些喘息空間，適時休息與就醫。當我們懂得照顧自己，才能以最佳狀態繼續出發。
我們也誠摯提醒：
1.若身體不適，請主動向主管反映並請假休息，勿勉強值勤。
2.主管和同仁應相互照顧，攜手營造關懷、支持和溫暖的工作環境。
3.本公司將持續加強健康與安全政策，確保為每位員工提供安全、安心的工作環境。
讓我們共同守護健康！
祝福大家
身體健康、平安順心
人力資源處 敬上
熱門賽事、球星動態不漏接