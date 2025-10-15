為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    長榮空服員硬撐上班病逝 華航發內部信︰請給自己一些喘息空間

    2025/10/15 11:34 記者吳亮儀／台北報導
    因長榮航空空服員病逝，華航發員工群組信提醒注意身體健康。（記者吳亮儀攝）

    因長榮航空空服員病逝，華航發員工群組信提醒注意身體健康。（記者吳亮儀攝）

    長榮航空空服員患病硬撐上班，最後不幸病逝。華航透過人力資源處發內部群組信，提醒員工近期天氣變化大、工作節奏緊湊，「若感覺身體不適，請給自己一些喘息空間，適時休息與就醫」。

    華航發布群組信件，提醒員工們唯有保持「健康」，才能讓這份努力長久延續，「當我們懂得照顧自己，才能以最佳狀態繼續出發」。

    華航內部群組信內容

    親愛的同仁們，您好：

    在每天工作崗位上，大家總是以最高的熱情與責任，全力以赴地完成每一項任務。

    正因如此，我們更要提醒彼此，唯有保持「健康」，才能讓這份努力長久延續，讓我們每天都能以更好的狀態一起前行。

    近期天氣變化大、工作節奏緊湊，若感覺身體不適，請給自己一些喘息空間，適時休息與就醫。當我們懂得照顧自己，才能以最佳狀態繼續出發。

    我們也誠摯提醒：

    1.若身體不適，請主動向主管反映並請假休息，勿勉強值勤。

    2.主管和同仁應相互照顧，攜手營造關懷、支持和溫暖的工作環境。

    3.本公司將持續加強健康與安全政策，確保為每位員工提供安全、安心的工作環境。

    讓我們共同守護健康！

    祝福大家

    身體健康、平安順心

    人力資源處 敬上

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播