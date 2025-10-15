台中大雅廚捐200萬元 助大雅及后里區20國中小發展STEAM教育課程

大雅廚房器具有限公司捐贈200萬元助大雅區及后里區共20所國中小學校，發展STEAM教育課程。（市府提供）

台中市大雅廚房器具有限公司關懷教育，長期捐贈協助學校推動STEAM教育，今年再次捐贈200萬元助大雅區及后里區共20所國中小學校，每校10萬元，發展STEAM教育課程，副市長鄭照新出席捐贈儀式，感謝大雅廚房器具公司董事長張光男及總經理楊素眞熱心回饋地方、長期關懷教育。

教育局長蔣偉民指出，教育局近年積極推動STEAM跨領域教學，鼓勵各校為學生打造實作與創新的學習環境，讓孩子能從做中學、從學中創，啟發主動學習與解決問題的能力。

目前大墩國中、翁子國小、忠明國小附幼已成立STEAM示範學校；中科管理局也補助大華國中建置STEAM教室，並成立示範學校；另大雅國中與大雅廚具公司透過公私協力，一同建置STEAM智慧教室；教育局並與國立台中科技大學合作發展STEAM教師社群，推廣跨域整合課程。

蔣偉民感謝大雅廚具公司對教育的長期關懷與支持，捐贈經費協助學校持續充實STEAM教育課程相關設備與教材，讓學生在更完善的學習環境中探索科技、發揮潛能，為台中市科技教育的扎根發展注入更多能量。

教育局長蔣偉民致贈感謝狀，感謝大雅廚房器具公司董事長張光男。（市府提供）

