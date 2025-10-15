花蓮災民憂颱風再來往哪跑？原民會：中央今將協調防颱

風神颱風可能影響東部，軍方將出動30輛軍卡本週末進駐光復鄉，協助撤離老弱婦孺。（記者花孟璟攝）

西太平洋一個熱帶性高壓持續增強預估本週末可能升格為「風神」颱風，讓花蓮災民憂心；先前中央總協調官季連成表示，將以此為壓力測試，但災民至今仍不清楚詳細撤離計畫，上次車都被淹了，居民很多都是年長者，「要怎麼跑、往哪裡跑」？行政院原民會副主委谷縱‧喀勒芳安向部落說明，中央今天下午將舉辦防颱協調會，會詳細說明撤離路線及計畫，軍方會支援30輛卡車協助載運災民到收容所！

原民會14日晚間在光復國小舉辦部落說明會，會中不少災民表達對即將到來的颱風威脅感到憂心。災民說，在座很多都是老人家，「請長官明確清楚告訴他們，現在要往哪裡跑」？也有花蓮溪下游加里洞、阿陶莫部落居民擔心自己是否被剔除警戒區範圍，「接下來怎麼辦？要等死嗎」？要求公布詳細的疏散路徑。災民也提問，希望讓外地工作的災民子女也能收到簡訊，避免長輩沒有注意而沒收到，起碼年輕人會馬上連絡父母、長輩快跑！

對此，花蓮縣消防局表示，目前各村都已規劃詳細撤離路線，今天下午會正式公布，如果民眾位於光復市區，請馬上往光復溪以南、花蓮糖廠方向移動，目前對各村都有規劃詳細撤離路線，比如大馬村撤離路線從台9線、復興街、林田幹線至大進國小，縣府將在颱風來臨前舉辦演練，讓災民熟悉如何前往收容所避難。

目前規劃中的收容所地點全都在警戒範圍外，包括光復鄉立幼兒園（預計收容162人）、太巴塱之心（70人）、大進國小（190人）、西富國小（190人）、大富國小（50人）、大興國小（90）人、萬榮活動中心（50人）、鳳林樂活會館（120人）等，本週六國軍也將提供30輛軍用卡車進駐光復鄉，協助老人及弱勢族群撤離到收容所；至於有自行移動能力的居民，可將開車騎車移動到光復溪以南安全地點，或直接到收容所避難。

針對預警機制及撤離時機，林保署說明堰塞湖溢流警戒發布時機。花蓮分署長黃群策說，預計48小時內降雨量達200毫米時，將發出黃色警戒、實施「預防性疏散」，將透過CBS簡訊「無差別放送」給警戒範圍內所有的手機；紅色警戒發布時機，是未來24小時內預報雨量達200毫米、以及馬太鞍溪臨時堤防水位颱風升高0.5公尺，即啟動「強制疏散撤離」。

大進國小被規劃為風神颱風的收容所，在堰塞湖災害發生後，光復鄉學校停課近2週，期間也作為災民收容所使用。（記者花孟璟攝）

光復鄉堰塞湖災民憂心，風神颱風將至，這次災民要往哪裡跑？居民一直沒有得到明確資訊。（記者花孟璟攝）

