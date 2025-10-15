黑琵保育季10/26登場 輕旅行體驗生態之美

2025黑面琵鷺保育季10月26日登場，全球1/3的黑面琵鷺都選擇台南作為度冬棲地，主要棲息於學甲、七股、四草地區，台南市長黃偉哲歡迎各地民眾安排輕旅行，深入體驗台南生態之美。（記者王涵平攝）

2025黑面琵鷺保育季10月26日登場，全球1/3的黑面琵鷺都選擇台南作為度冬棲地，主要棲息於學甲、七股、四草地區，台南市長黃偉哲歡迎各地民眾安排輕旅行，深入體驗台南生態之美。

2025黑面琵鷺保育季活動記者會今在民治市政中心舉行，黃偉哲表示，全球黑琵族群逐年成長，2025年全球普查總數達6988隻，其中在台灣的黑琵有4135隻，接近全球總數6成，台南所記錄到的數量更是高達2088隻，顯見台南在棲地的優化上有明顯成效。

南市農業局長李芳林表示，今年黑面琵鷺保育季活動包括黑面琵鷺保護區巡禮、黑琵保育季寫生比賽、吹糖人-蕭朗（黑面琵鷺、水雉）藝術展、水雉邂逅黑琵、王丁乙（黑琵剪紙人）、李家琪（鋁罐黑琵、水雉）藝術展、2025黑琵親子輕旅行，還將推出找尋由黃偉哲市長親自野放的18隻黑琵。

今年國慶日後台南地區棲息的黑面琵鷺持續增加，農業局也公布黃偉哲市長任內所救治復癒後野放的18隻黑面琵鷺的編號與特徵，將在活動期間供民眾找尋。

