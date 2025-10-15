為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    打造文化美學 屏東書院園區K書中心附屬空間招商

    2025/10/15 11:17 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東書院園區。（圖由屏東縣政府提供）

    為延續屏東書院園區整修後的空間再利用與文化能量，屏東縣政府今（15）日至10月25日止，推出「屏東書院園區K書中心附屬空間」公開招商作業，歡迎具文化創意與生活理念的業者進駐，共同打造融合閱讀氛圍與文化美學的新場域。

    屏東書院園區以縣定古蹟「屏東書院」為核心，結合周邊綠地及公共開放空間整建而成，於2021年完成全面整修，整體環境融入現代美學與文化意象。園區內設有K書中心、階梯瀑布、親水設施與景觀步道，成為兼具閱讀、休憩與親子互動功能的文化據點，長年吸引縣民與遊客前來感受書香氛圍與建築之美。

    屏東縣府表示，本次公開招商的K書中心附屬空間為整修後新設的建築區塊，面積約16坪，鄰近勝利新村及屏東公園生活圈，交通便利、人潮穩定，適合發展文創、輕食、展覽或文化體驗等業態。此次招商條件調整後，月租金為新台幣1萬5000元整，期望以更具彈性的租賃條件，吸引優質品牌及青年創業團隊進駐，為園區注入新活力。

    民政處指出，屏東書院園區從整修啟用以來，不但保存歷史書院的文化底蘊，更成功融合現代生活需求，成為推動閱讀、展演與文化體驗的重要場域。未來縣府將持續以「文化保存」與「永續利用」為核心，推動多元合作與空間活化，讓書院園區持續成為屏東市區的文化亮點與生活綠洲。詳細招商資格、作業日程及申請方式，可至屏東縣政府民政處網站最新消息查閱「屏東書院園區K書中心附屬空間徵選須知」。

    美麗的屏東書院園區。（資料照）

