打破「無趣」印象！彰化設計展吸229萬人次 「行人優先」步道在這裡

人潮密集的彰化市，縣府針對民生路、東民街及民族新村周邊道路還有省道台一線中山路段進行了全面改善。（記者張聰秋攝）

台灣設計展今年首度落腳彰化縣，今天（15日）進入第6天，累計超過229萬人次參觀人潮湧進彰化市、鹿港及彰南三大展區，儘管這場全國大型活動耗費龐大人力與經費，甚至短暫帶來交通壅塞、停車不便等民生亂象，不少彰化人卻發現，拜活動之賜，展區內多了好幾條「以人為本」友善行人的「新」步道，直呼有感！

這次展覽橫跨彰化市、鹿港、田尾、田中共4個鄉鎮市，為給遊客友善人行的空間，縣府花錢改善展區周邊道路工程，包含田中鎮以高鐵一路、二路、三路三段及大社路一段和高鐵東八路；鹿港鎮進行建國路人行道重鋪、鹿東路二段護欄更新與復興南路、復興路面翻修，古鎮新貌更添亮點。

彰化市區則以民生路、東民街、民族新村周邊為主，鋪上新路面、畫上綠色行人道，讓市區街景煥然一新。像縣立圖書館前老舊的人行道，現在換上平整鋪面與醒目標線，走起來更安心。

不少民眾表示，雖然展期遇上連假人潮擁擠，停車一位難求，但看到人行道變得平整、行人徒步標線分明，保障行人路權，街景整潔亮麗，感受到縣府為迎接活動的用心。

還有民眾指出，承辦全國性大活動，不僅花錢、耗時、會亂，但絕對值得！活動後留下來道路改善建設，不會像放煙火，「咻咻、碰碰」幾聲美麗瞬間一下就消失。

這次設計展主題是「彰化行」，展期至本月26日止，活動一開始就引爆人潮，尤其連假期間交通打結、接駁不順、停車難，讓民怨沸騰，縣府團隊幾乎天天在救火，逐一解決問題，更多的遊客如潮水般湧進彰化縣，打破「彰化玩、好無趣」的刻板印象。

從縣立圖書館前中山路二段一路往北延伸，縣府改善沿線老舊、不平整的人行道，換上更適合行走的鋪面材料，提供更便利舒適的人行空間。（記者張聰秋攝）

縣府辦全國性大活動，整修地方道路，活動結束，路的建設仍在，讓地方受惠。（記者張聰秋攝）

最近不少民眾參觀台灣設計展發現，展區周邊道路多了好幾條行人優先的人行道。（記者張聰秋攝）

