60年歷史文大勞動系驚傳廢系 鄭英耀：責成高教司了解

文化大學勞動暨人力資源學系成立屆滿60週年前夕卻傳出將廢系，引發關注，校方稱仍在研議中。教育部長鄭英耀今天（15日）受訪表示，廢系都有明確程序，目前尚未收到校方申請，會請高教司進一步了解，並請校方對於相關人才的培育審慎評估。

文化大學勞動暨人力資源學系今年10月18日將舉辦成立60週年慶祝餐會，不過前勞動部長、文大教授潘世偉在社群媒體驚爆，以收到學校告知，勞動系將被廢系，所有老師將被發配到至少3個學院。他也提出在美國念書的經驗，指有些學院科系設立目的不是為學生畢業後賺錢，而是減少社會利益衝突，政府應有相關補助方式，呼籲思考國家勞動人資的政策。

教育部今受立院教文會邀請進行業務報告及備詢，部長鄭英耀會前受訪時表示，大學確實必須要因應社會大環境的改變，做校務發展上的一些調整，但是任何1個系的廢止，事實上有非常清楚、明確的程序，譬如必須要與師生有座談溝通，且最後還要經過校務會議通過等。

鄭英耀指出，目前還沒有收到文化大學申請廢止該系，但後續會責成高教司，主動去了解，也請他們針對勞動與人力資源人才上的培養，應該要做一些審慎的評估。

