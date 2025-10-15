苗栗大桃坪設土資場 自救會質疑環評瑕疵包車到台中法院抗議

苗栗縣造橋鄉大桃坪土石方堆置場（簡稱土資場）興設案，獲環評通過核定，業者今年6月5日召開施工前說明會，鄉親聚集場外路口表達反對。（資料照）

苗栗縣造橋鄉大桃坪土石方堆置場（簡稱土資場）興設案，獲環評通過核定。地方質疑恐影響鄰近明德水庫水質及衝擊交通、觀光，組自救會提行政訴訟，主張環評過程多瑕疵，要求開發停止。台中高等行政法院地方庭今天下午開庭，自救會成員也將包車前往，於下午2點半開庭前，於法院前表達抗議。

對此，苗栗縣政府環保局表示，此開發案經由環評通過核定，所有流程皆依法審查。下午為準備程序庭是正式審判前的預備階段，旨在釐清案件的爭點、釐清事實、整理證據，縣府也會配合法院所需提供相關資料。

自救會表示，大桃坪土石方堆置場是位於苗栗縣造橋鄉大龍村和苗栗縣頭屋鄉明德村交接處，鄰近明德水庫與位於劍潭水庫水源頭上方，有高度污染疑慮將會衝擊當地農產品與使用明德水庫水資源的民眾，大型砂石車高運量也將衝擊明德水庫的觀光產業。

自救會指出，由於環評過程中有非常多瑕疵，自救會委由律師詹順貴及其事務所進行行政訴訟，希望能夠撤銷環評結論，保全造橋鄉和頭屋鄉的自然環境、水源，也還給在地居民一個安全舒適的家。

此開發案業者，曾於今年6月5日召開施工前說明會，自救會也到場拉白布條抗議反對。當時業者也說明，土資場收取物為營建剩餘土石方，非廢棄物，不會對環境造成污染，針對車入大車也會落實交通控管。

