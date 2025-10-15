週日起注意共伴大雨！ 颱風論壇曝降雨分布

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，19日起東北季風增強，同時颱風外圍暖濕氣流正好在台灣東北與東側交會，將形成大片持續性雲雨帶，預估將為雙北、基隆、宜蘭、花蓮帶來持續且顯著的雨勢。（圖擷取自臉書）

下週日（19日）開始東北季風南下台灣即將迎來變天，對此氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，19日起東北季風增強，同時颱風外圍暖濕氣流正好在台灣東北與東側交會，將形成大片持續性雲雨帶，預估將為雙北、基隆、宜蘭、花蓮帶來持續且顯著的雨勢。

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」在臉書PO文表示，這是歐洲模式19日至下週三（22日）的降雨模擬，在風神颱風是穿越呂宋島北端的前提下，降雨型態大致分布情形，颱風距離遠近，仍會影響風雨大小，尤其西部地區變化跟差異會是最大的，路徑還有調整空間，未來幾天持續觀察！

粉專指出，自19日起東北季風增強，同時颱風外圍暖濕氣流正好在台灣東北與東側交會，將形成大片持續性雲雨帶，預估將為雙北、基隆、宜蘭、花蓮帶來持續且顯著的雨勢，無論颱風怎麼走，這波強降雨是免不了的，尤其基隆北海岸、宜蘭、花蓮劇烈降雨訊號相當明確，請做好防災準備！

