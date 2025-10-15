愛妮雅化粧品連3季拒出席協商 北市啟動聯合稽查揪1缺失

知名化妝品業者「愛妮雅化粧品集團」已經連續3季拒不出席消費爭議協商會議，台北市法務局會同局處進行聯合稽查。（圖由法務局提供）

知名化妝品業者「愛妮雅化粧品集團」已經連續3季拒不出席消費爭議協商會議，台北市法務局今（15日）指出，針對業者啟動跨機關聯合稽查，經查業者使用之契約有違反「美容定型化契約應記載及不得記載事項」相關規定情形，主管機關衛生局已命業者限期改正。

法務局表示，經統計愛妮雅化粧品集團於114年度連續3季均無正當理由未派員出席各協商會議，台北市消保官於8月27日會同衛生局、勞動局、消防局及建築管理工程處至愛妮雅化粧品集團民權西門市、欣洋門市進行聯合稽查。

請繼續往下閱讀...

法務局指出，現場發現業者與消費者買賣契約有違反美容定型化契約應記載及不得記載事項規定，包括契約審閱期間、會員權利義務、服務項目及施作前說明、解除契約退費相關規定、履約保障及業者得片面變更契約等項目，均不符規定；衛生局已依消保法命業者限期改正，如屆期未改善，將依法處辦。

消保官表示，「愛妮雅化粧品集團」慣以填寫問卷或提供免費肌膚檢測方式，邀請消費者使用產品，進而購買，此已構成訪問交易，消費者可把握消保法賦予的7日無條件契約解除權，如業者未告知消費者可於7日內解約，消費者至遲可於4個月內行使解除契約權利。

消保官呼籲，消費爭議協商機制目的在協助消費者與企業經營者進行良性溝通，降低後續爭訟費時費力，業者不應刻意忽視此溝通機制；未來消保官將按季視無正當理由未出席協商業者排名情況，必要時會同相關主管機關聯合稽查，警惕業者輕視心態。

知名化妝品業者「愛妮雅化粧品集團」已經連續3季拒不出席消費爭議協商會議，台北市法務局會同局處進行聯合稽查。（圖由法務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法