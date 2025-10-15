為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    綠鬣蜥肆虐紅豆農叫苦 屏東縣府將補助紅豆田圍網

    2025/10/15 11:29 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣府推動補助農民設置圍網。（屏東縣政府提供）

    屏東縣府推動補助農民設置圍網。（屏東縣政府提供）

    屏東縣紅豆產量居全台之冠，但近年綠鬣蜥族群在南部地區迅速擴張，頻繁入侵農田，啃食紅豆嫩葉與幼芽，導致作物生長受阻、產量銳減，農民苦不堪言。為有效防範綠鬣蜥危害，屏東縣政府農業處將補助農民設置圍網，阻絕綠鬣蜥入侵，保護紅豆作物。

    屏東縣府農業處表示，本次補助計畫預計涵蓋面積達1000公頃，圍網補助上限為每件250元，每筆土地每公頃最多可申請8件；若種植面積不足1公頃，則依比例核算補助件數，補助件數以實際種植紅豆面積為準。

    農業處指出，目前屏東紅豆種植面積達3941公頃，年產量約5801公噸，主要分布於萬丹、崁頂、新園及屏東市等地。隨著播種季節即將展開，縣府將於近日推出「屏東縣紅豆田圍網防治綠鬣蜥入侵專案補助作業」，凡持有合法土地證明的紅豆農友，都可向土地所在地的農會提出申請，但河川地段地號不列入補助範圍。申請受理期間自公告日起至今（2025）年12月31日止，預計最快本週上路。

    縣府也提醒，申請人設置圍網後，仍應秉持人道精神，並遵守《動物保護法》及《野生動物保育法》相關規定，定期巡檢圍網，避免其他生物遭圍困。若發現動物受困，應立即進行救援；如目擊蛇類出沒，請撥打119通報，一般及保育類動物及綠鬣蜥則請撥打1959動物保護專線。

    屏東縣府將補助農民設置圍網，阻絕綠鬣蜥入侵。（屏東縣政府提供）

    屏東縣府將補助農民設置圍網，阻絕綠鬣蜥入侵。（屏東縣政府提供）

