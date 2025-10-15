小一男童畫成大花臉、手臂及衣服也是 媽媽誤以為遭霸凌......真相曝光

小一男童畫成大花臉、手臂及衣服也是，媽媽誤以為孩子遭霸凌。（家長提供）

桃園市中壢區某國小的家長在網路社群平台，控訴就讀一年級的兒子疑似遭同學霸凌，昨天去安親班接小孩，結果發現兩眼無神的兒子畫成大花臉、手臂及衣服上也出現色筆痕跡，她含著眼淚心疼兒子被嘲笑，經詢問安親班老師說從學校接到他（小孩）就這樣，後來詳細問兒子他說是隔壁同學畫的…；對此，市府教育局今（15）日回應，校方上午進班詢問任課老師及多位同學，皆表示這是該生於課間自行以色筆塗畫臉部及手臂。

教育局表示，經校方調查，該生於昨日下午第一節下課後，自行塗畫臉部及手臂，導師於第二節國語課發現後即協助擦拭；第三節美勞課進行面具彩繪活動時，該生仍自行在臉上作畫，課後即返回安親班，並無同學霸凌情形。

教育局表示，學校已依規完成校安通報，並於今日上午邀請家長入校了解經過。

校方表示，將持續關懷該生，並安排輔導，協助學生表達與情緒調節。

另外，教育局今日上午已派校安室主任及督學入校了解狀況，並請學校持續加強當事學生及相關同學的心理輔導與人際關懷，營造關懷、尊重與友善的校園氛圍，避免類似誤解再度發生。

