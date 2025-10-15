為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    瓦拉米步道搶通！玉山園區幾全開、南橫三山再等等

    2025/10/15 10:07 記者劉濱銓／南投報導
    玉山東部園區瓦拉米步道，因多處崩坍、樹倒阻斷，經派員持續搶修已復通，目前園區僅剩南橫三山及關山步道，因南橫公路崩坍暫不開放登山。（玉管處提供）

    玉山東部園區瓦拉米步道，因多處崩坍、樹倒阻斷，經派員持續搶修已復通，目前園區僅剩南橫三山及關山步道，因南橫公路崩坍暫不開放登山。（玉管處提供）

    玉山國家公園上月受颱風影響，導致東部園區瓦拉米步道多處崩坍、樹倒受損嚴重，經派員持續搶修，現已恢復通行，與之相連的包括八通關越嶺線、新康橫斷路線皆恢復登山活動，全園區僅剩南部的南橫三山及關山步道，因受南橫公路崩坍影響，目前仍不開放。

    玉山國家公園管理處表示，9月風災重創花蓮，造成東部園區瓦拉米，以及長程路線馬博橫斷路線都受影響，經派員巡查與持續投入搶修，才將瓦拉米步道搶通，目前馬博橫斷線、新康橫斷、八通關越嶺線皆已恢復入園登山活動。

    玉管處也說，現階段園區僅剩南部的南橫三山及關山步道，因受南橫公路崩坍影響，目前對一般民眾車輛仍不開放，只放行當地居民進出，不過園區對南橫三山路線仍持續巡護，只要公路搶通，該登山路線就能跟著開放，籲請山友耐心等待，另因風災過後山區步道狀況不穩，且易有下雨情形，登山務必做好評估，以維護自身安全。

    玉山東部園區瓦拉米步道，因多處崩坍、樹倒阻斷，經派員持續搶修已復通，目前園區僅剩南橫三山及關山步道，因南橫公路崩坍暫不開放登山。（玉管處提供）

    玉山東部園區瓦拉米步道，因多處崩坍、樹倒阻斷，經派員持續搶修已復通，目前園區僅剩南橫三山及關山步道，因南橫公路崩坍暫不開放登山。（玉管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播