瓦拉米步道搶通！玉山園區幾全開、南橫三山再等等

玉山東部園區瓦拉米步道，因多處崩坍、樹倒阻斷，經派員持續搶修已復通，目前園區僅剩南橫三山及關山步道，因南橫公路崩坍暫不開放登山。（玉管處提供）

玉山國家公園上月受颱風影響，導致東部園區瓦拉米步道多處崩坍、樹倒受損嚴重，經派員持續搶修，現已恢復通行，與之相連的包括八通關越嶺線、新康橫斷路線皆恢復登山活動，全園區僅剩南部的南橫三山及關山步道，因受南橫公路崩坍影響，目前仍不開放。

玉山國家公園管理處表示，9月風災重創花蓮，造成東部園區瓦拉米，以及長程路線馬博橫斷路線都受影響，經派員巡查與持續投入搶修，才將瓦拉米步道搶通，目前馬博橫斷線、新康橫斷、八通關越嶺線皆已恢復入園登山活動。

請繼續往下閱讀...

玉管處也說，現階段園區僅剩南部的南橫三山及關山步道，因受南橫公路崩坍影響，目前對一般民眾車輛仍不開放，只放行當地居民進出，不過園區對南橫三山路線仍持續巡護，只要公路搶通，該登山路線就能跟著開放，籲請山友耐心等待，另因風災過後山區步道狀況不穩，且易有下雨情形，登山務必做好評估，以維護自身安全。

玉山東部園區瓦拉米步道，因多處崩坍、樹倒阻斷，經派員持續搶修已復通，目前園區僅剩南橫三山及關山步道，因南橫公路崩坍暫不開放登山。（玉管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法