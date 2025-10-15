雪霸雪北山屋整修完畢！遭玉山圓柏砸損前 還守護獨攀山友躲颱風

雪霸雪北山屋整修完畢，遭玉山圓柏砸損前還守護1名獨攀山友躲颱風。（雪管處提供）

位於雪山北線、由雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）管轄的雪北山屋，之前因楊柳颱風帶來的強烈風雨導致山屋前玉山圓柏倒塌，玉山圓柏恰巧砸毀山屋。經雪管處動員，已修復山屋。雪管處長林文和也透露，雪北山屋在被毀損前還守護過一名獨攀但遇到颱風來不及撤離的山友，且該名山友是當時雪山唯一颱風來臨前留在山屋避風者，山屋可是盡力完成使命，如今「再出發」守護。

林文和說，8月份楊柳颱風襲台時雪管處趕緊撤離92隊、252人，當時僅剩一名獨攀山友因腳程稍慢來不及撤退，故就近在雪北山屋躲避颱風。後來山屋也在受損前守護了這名唯一在高山上獨自躲避颱風的山友。

雪管處表示，之前受到楊柳颱風影響，導致雪北山屋前方玉山圓柏倒塌，山屋山屋大門、門前圍籬、山屋前棧板等門口部分設施損壞，目前已修繕完成繼續服務山友。雪管處也將倒塌的玉山圓柏裁切後製作為簡易座椅，供山友休憩使用。

雪管處指出，感謝志工先初步清理山屋、以及接手的工作人員在高山困難環境下盡心完成修繕工程，讓雪北山屋得以安全重啟。

雪管處也提醒，偏遠山區的山屋及其附屬設施由山前輩、各路志工、原民協作徒步揹運上山，非常辛苦希望山友能妥善使用，避免破壞山屋設施。

雪霸雪北山屋整修完畢，遭玉山圓柏砸損前還守護1名獨攀山友躲颱風。圖為山屋遭毀損時畫面。（雪管處提供）

