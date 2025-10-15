為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高鐵遇大聲講手機乘客 醫師陳志金原想制止見「耳掛助聽器」愣住了

    2025/10/15 11:06 即時新聞／綜合報導
    高鐵「寧靜車廂」針對3C產品使用進行勸導，包括車廂內戴耳機、到玄關講電話。（資料照，高鐵提供）

    高鐵「寧靜車廂」上路後，引發民眾對乘車禮儀的熱議。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金今（15日）在臉書分享一段親身經歷，回顧自己曾在高鐵商務車廂內目睹一名年輕女子大聲講手機，原本想出面勸阻，卻在乘務員提醒後發現對方似乎佩戴助聽器，他呼籲「下一次在生氣、指責別人之前，可以先靜下心觀察，看看別人是不是有什麼難隱之處」。

    陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文表示，當時那名女子說話音量全車可聞，彷彿沒察覺他人眼光。乘務員上前提醒後，她迅速改為打字通話。就在他觀察時，注意到對方耳朵泛紅、似乎掛著助聽器，讓原本想上前制止的他心生愧疚：「人經常很快的被眼前的事物帶起情緒（又以負面情緒居多），而忽略了別人行為背後的無可奈何。」

    不過，當他再度回頭時卻發現耳朵上空無一物，一度懷疑自己眼花。後來有網友留言指出，即使重度聽損者也能說話清晰，或許她只是暫時取下助聽器。陳志金回想後也認為「她應該真的有戴助聽器」，並笑稱自己可以先不用去配老花眼鏡。

    他進一步提到，在加護病房裡，也常遇到「聽不到」而被誤認為不配合的病人。細心的護理師會用聽診器當助聽器與病人溝通，結果患者的躁動與焦慮往往立刻消失，顯示只要多一分理解與觀察，就能看見不同的溫暖，「只要用心，處處都可以看見需要，只要願意，處處都可以感受溫暖。ICU, I See You 看見不一樣的溫暖」。

    陳志金感嘆，許多衝突都源自誤會，社會若能多些包容與體諒，深吸一口氣可以讓腦子重新開機。別為了眼前所見被帶起情緒，甚至急著回應，或許自己在不注意時，忽略了別人行為背後的無可奈何。下一次，在生氣、指責別人之前，可以先靜下心觀察，看看別人是不是有什麼難隱之處。

    奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金。（資料照）

