全台瘋搶「翻轉布丁」 大批網友哀號買不到 有人買到卻嫌味道不對

統一企業去年曾推出「翻轉布丁」的趣味廣告，引發一陣議論，雖然當時並未正式上市，但今年真的推出焦糖放上層、布丁則在下層的「翻轉布丁」，不過許多網友紛紛發文表示根本買不到，也有幸運買到的網友表示味道不像原本的焦糖、比較像果凍。還有買不到的網友買來多盒原版的統一布丁，自行將焦糖挖出集中成一份，在網路引發討論。

7-11日前宣布推出「翻轉布丁」，引發網路議論，有網友更稱其為「丁布」，但本週一開賣後卻有大批民眾表示前往附近超商購買卻都撲空，對此網友紛紛在社群發文質疑「有人買到翻轉布丁了嗎？求分享！」、「連跑去看2天都沒有」、「找了好幾家連個屁都沒有」、「丁布，到底在哪？我找你找得好辛苦」、「號稱52萬顆丁布到底去哪裡了，根本沒看到有人買到呀」。

也有店員透露「被問翻轉布丁已經快要煩死了，每家店能分到的額度有個10條就要偷笑了，統一自己飢餓行銷把話題炒起來，然後再說沒貨.....最衰的還是店員，我連個本尊都還沒看到過」。

有網友更指出，「跑去問了店員才知道要在店家群組預購，然後我前面還有20組，根本買不到！」，也網友質疑此舉對沒加群組的一般消費者很不公平，直言「限量品購買還開小圈圈喊單，作為消費者根本不能接受」。

不過目前在threads上也可看到，還是有「幸運」的網友PO圖分享食用感，只見網友發文透露「焦糖吃起來跟原本不太一樣，沒有原版那麼甜，也比原版Q」、「期待很久的翻轉布丁，結果上面根本不是焦糖醬，它是焦糖菜燕啊」、「我超愛（原版）下面的焦糖，但這個根本不是欸，不要騙我，這什麼茶凍的口感」，也有網友看到實體照直呼「實品看起來賣相很一般…」、「顏色看起來不可口」。

另外也有網友表示，跑了好幾間7-11都買不到，因此就買了多盒原版的布丁，並在家中自行將多份焦糖切出，自行疊成一份「翻轉布丁」，這番發文也讓網友直呼「太厲害了」、「原來有人想法跟我一樣」、「我才在想會有人這樣做，果然沒錯」、「妳做的才是大家想吃的丁布，好多人開箱結果是果凍」、「難怪剛剛連正常的布丁都買不到」，原PO也友善提醒「可是會剩很多黃色的布布喔」。

