澎湖今起受理光復連假機位登記 10/17、19加開台北-澎湖班機

澎湖機場國慶連假後，湧入大批候補人潮。（記者劉禹慶攝）

10月連接中秋、國慶連假，加上嘉義至澎湖藍色公路，自13日起停航至翌年4月開航，導致空運交通吃緊，澎湖縣政府今（15）日上午9時起受理民眾光復連假機位需求登記；另因應近期假日航班訂位率及報到率高，為維護民眾搭機權益，華信及立榮分別於17、19日加開台北-澎湖班機。

澎湖縣政府民眾機位需求服務窗口將自今日上午9時起（含假日網路），受理民眾光復節機位需求，請民眾如有搭機需求，儘速洽澎湖縣政府窗口登記，澎湖縣政府將視機位需求協調加班機，盡力服務民眾交通需求。

澎湖縣政府旅遊處表示，光復連假期間，除請民航局協調各航空公司加開第2波加班機，訂不到機位民眾可逕自上網或澎湖縣政府全球資訊網頁連結皆可直接登錄機位需求，也可於上午8時-12時；13時30分-17時逕撥服務電話：0800880180及1999專線辦理登記。

澎湖縣政府將依彙集需求數量，向各航空公司協調增開加班機，並預訂於10月22日起陸續通知民眾機位安排及開票事宜。澎湖縣政府旅遊處籲請民眾在登錄機位需求等候期間，若已經自行訂到機位或改變行程計畫時，請告知登錄中心取消機位需求，勿重複申請，確保包機的最大服務效益。

澎湖縣政府光復連假，展開機位登記需求。（記者劉禹慶攝）

