新北清潔隊員表揚釀通學巷塞爆 急壞家長、學生控擾民

新北市板橋國小、板橋高中周遭通學巷，今天上午通學尖峰時段傳出交通雍塞，家長眼見前方綠燈卻無法通行，加上學童催促「為何綠燈不能走，快遲到了！」急得像熱鍋上螞蟻，歷經市區10餘分鐘塞車，到了板小、板中後門，驚覺大批「橙衫軍」出沒，詢問後得知是新北市環保局在體育館表揚29區清潔隊員，更讓急壞的家長、民眾怒罵，市政府辦活動帶頭擾民，害通學巷塞爆，交通亂象頻傳，質疑主辦單位、警方無作為；經市民反映，環保局、警察局緊急派員疏導、化解民怨。

新北市多名家長投訴本報，今天上午搭載家中學童到板小、板中上學，從中正路往公館街或是沿公館街要通往板橋國小後門方向都嚴重塞車，大約從7時30分起嚴重堵車，家長不論騎機車或開車，從民權、中正路口進入民權路後，都只看著前方燈號變換，卻無法前進，時間長達5到10分鐘，急壞趕著上學、上班的家長、學童。

家長、學童們好不容易來到板小等校後門，驚覺大批「橙杉軍」出沒，得知是新北市清潔隊員表揚，大批遊覽車、車潮湧入釀成塞車，民眾氣壞指稱，公部門辦活動帶頭影響交通，加上違規遊覽車、違規停車、大批清潔隊員違規穿越馬路，將通亂象頻傳，現場義交、警方也無力因應，直呼擾民、毫無作為，直呼通學巷注意交安都是口號。

更有用路人指控，他習慣將車停放距離後門較遠的前黃石中繼市場門口，讓學童安全下車，但今天被環保局管制，他下車讓學童下車，也被一名義交「副分隊長」驅趕，要求趕快開走不然開單，質疑義交收錢疏導，不協助通學還罔顧通學安全，質疑本末倒置！

環保局、新北市警察局表示，接獲市民反映後，緊急現場人員加強疏導，也加派警力，在中正路、公館街口等路段連忙加強疏處，目前狀況都已解除，警方也坦言，沒預料到大批人車湧入，將再檢討改善。

但市民仍質疑，尖峰時段已過，當然不再塞車，民眾在意的是，舉辦大型活動，應考量周邊有無學校、是否與居民作息、車潮衝突，提前安排。

