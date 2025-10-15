為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新社櫻花大道被亂丟垃圾 民眾PO文批自私、公所稱加強清理

    2025/10/15 09:55 記者歐素美／台中報導
    民眾將垃圾隨意丟棄在新社櫻花大道。（擷取自臉書「我們的山城」）

    民眾將垃圾隨意丟棄在新社櫻花大道。（擷取自臉書「我們的山城」）

    位於台中市新社區公所附近的「櫻花大道」，是許多民眾散步運動的場所，但民眾在臉書社群「我們的山城..<東勢.石岡.新社.和平>」PO文表示，常有民眾亂丟垃圾，痛批「這些亂丟垃圾的人未免太自私吧，在你自己家裡你會這樣隨手亂丟垃圾嗎？」新社區公所表示，該處常有許多民眾前往休憩運動，部分民眾的公德心有待加強，會加強派員清理。

    民眾表示，今天一早前往新社櫻花大道走路運動，結果回程就看到有人丟了兩包垃圾，有吃完的餐盒跟飲料杯子，甚至是尿布跟衛生紙小朋友包的尿布，痛批「你們這些人存心就是自私」，「在你自己家裡你會這樣隨手亂丟垃圾嗎？」

    有網友回應說，「昨天傍晚用走的去倒垃圾，邊走邊撿，寶特瓶、衛生紙、濕紙巾一大堆，還有吃完的隨身包裝的零食袋，真的是氣死人了」。

    新社區公所表示，很多民眾利用清晨或傍晚到櫻花大道散步運動，但有些民眾缺乏公德心，亂丟垃圾 ，公所都會派員清理，對民眾缺乏公德心的舉動甚表無奈，希望大家「恐所不欲，勿施於人」，也允諾會派員加強清理。

    新社櫻花大道的休閒椅下方，可見疑似小孩用過的尿布等垃圾。（擷取自臉書「我們的山城」）

    新社櫻花大道的休閒椅下方，可見疑似小孩用過的尿布等垃圾。（擷取自臉書「我們的山城」）

