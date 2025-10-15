融合台灣宮廟文化 國資圖打造最接地氣閱讀節

國資圖把閱讀與廟宇跨界合作推閱讀饗宴。（圖由國資圖提供）

2025台灣閱讀節即將登場，國立公共資訊圖書館今年設計最接地氣的創意主題《閱讀真奇廟》，讓閱讀從圖書館走入廟埕，融合台灣宮廟文化，打造「有拜有保庇、有讀就有效」的閱讀文化廟會，邀請全民一起感受「知識也能保庇」的閱讀魔力。

活動訂10月19日樂成宮、11月16日元保宮、11月23日鎮瀾宮盛大登場，3場廟口開講集結「講古、布袋戲、紙芝居」等精彩演說，讓民眾在香火鼎盛的廟埕中聽故事、玩閱讀。

請繼續往下閱讀...

國資圖指出，今年的台灣閱讀節《閱讀真奇廟》以「廟口開講」開場，首次將圖書館豐富的數位資源與電子書服務搬進廟口，現場不僅能立即辦證、立刻借閱電子書，更能體驗AI智慧推薦書單、互動找書等創新服務，讓知識與科技一同「保庇你的靈感」。

國資圖指出，目前舉辦3場廟口講古，邀請到重量級講古達人輪番開講，10/19樂成宮：台中木偶劇團王英傑團長主講《廟埕故事館：從布袋戲說英雄》，以掌中戲重現庶民英雄傳奇；11/16元保宮：九天民俗技藝團瑪利亞副團長開講《神將與鼓陣：庶民信仰的閱讀啟發》，以節奏與信仰共鳴；11/23鎮瀾宮：國立台中教育大學林茂賢副教授開講《廟埕文學課：媽祖信仰與庶民故事》，以文學視角解讀信仰文化。

國資圖指出，現場還設有「閱讀大集合」體驗攤位，以「閱讀護符卡」完成任務，可兌換限量「擲筊橡皮擦」， 行動書車與數位閱讀體驗區可辦證、借書、電子書體驗與傳愛二手書自由取閱。

國資圖指出，有人到廟裡祈平安，有人到圖書館找答案，今年國資圖將這2種力量結合，讓圖書館走進廟埕，以閱讀傳遞信仰的溫度，用信仰喚起閱讀的力量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法