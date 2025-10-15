再創教育新里程！虎科大與泰國BDI簽MOU 共育雙語技職人才

虎科大校長張信良（右）與BDI科技學院董事長張玲琴（左）簽署合作備忘錄，雙方共育中文與技職雙語人才。（圖由虎科大提供）

因泰國發展科技需要大量人才，國立虎尾科技大學與泰國-台灣（BDI）科技學院簽署合作備忘錄，未來將聚焦工業與AI科技領域合作，虎科大校長表示，將同時推動「技術、語言雙修」，協助泰國學生順利銜接，讓其留台就業甚至回國貢獻，創造雙贏。

此次合作「台泰人才培育基地備忘錄」由張信良主持，與BDI科技學院董事長、泰國台灣會館主席張玲琴共同簽署，象徵台、泰雙方教育合作再締造新里程碑。

張信良表示，未來泰方3、4年級生可到虎科大就讀各類技術性科系，雙方攜手推動中文教育與技職訓練整合計畫，共同培育語言與專業的雙語人才。未來5年雙方將透過課程銜接、師資交流與華語培訓，協助泰生在赴台修讀專業課程前先行強化中文基礎，縮短語言適應期並提升學習與實習效能，建立「語言先行、技職同行」的人才培育鏈。

張玲琴說，學校是泰國唯一由在地台商創辦的技職學院，設有高職與二專課程，包括汽車零件製造科，模具、電工、會計、電商與電動車等領域，培育能即時投入產線的專業人才，此次與虎科大的合作，是兩國產業與文化的雙向鏈結。

BDI副校長李智偉說，泰國是東協龍頭國家，吸引全球企業投資，並致力推動「工業4.0」政策，成為國際產業聚焦的重鎮，此次兩校合作不僅推動產學交流，也希望可開啟台灣學生赴泰實習的契機。

