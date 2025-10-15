為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    壞掉小家電先別丟！ 彰化「維修小達人」專收「這3種」免費修

    2025/10/15 09:46 記者劉曉欣／彰化報導
    電扇名列最常維修家電第一名，也是彰化陜西國小學生最常練習維修的對象。（陜西國小提供）

    電扇名列最常維修家電第一名，也是彰化陜西國小學生最常練習維修的對象。（陜西國小提供）

    彰化縣秀水鄉陜西國小去年開辦家電維修社，為響應10月18日的國際維修日，校方決定即日起到10月18日之前，只要把損壞的電風扇、電鍋、吹風機送到學校，將由老師帶領學生來免費維修，修好的小家電也可以捐出作愛心。

    校長吳世宏表示，因為國人最常送修的小家電前3名為電風扇、電鍋、吹風機，因此，這次免費維修列車就鎖定這3種小家電，但要請民眾親送到陝西國小的校長室，或是送到辦公室由專人負責接件。

    吳世宏強調，送來維修的民眾，可以在修好後來取回，也可以選擇由校方代為送給獨居或是弱勢民眾，讓損壞小家電不只獲得新生命來做環保，還可以分享給需要的人來做愛心。

    由於該校的社團，以往就是從慈濟回收站拿民眾丟棄小家電來做拆解練習，修好的小家電就送給弱勢戶，希望這次響應國際維修日活動，讓學生可以有練習的機會，也讓更多人養成「壞掉先送修」的習慣，以惜物愛物的精神來減少地球的負擔。

    電鍋壞了先別丟，送修就可以繼續使用。（陜西國小提供）

    電鍋壞了先別丟，送修就可以繼續使用。（陜西國小提供）

    吹風機名列最常維修家電第三名，完全難不倒彰化縣陜西國小的維修小達人。（陜西國小提供）

    吹風機名列最常維修家電第三名，完全難不倒彰化縣陜西國小的維修小達人。（陜西國小提供）

