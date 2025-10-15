議員控高市民生醫院惡整醫師調總務 高市衛生局澄清絕無此事

高雄市議員李眉蓁質疑市立民生醫院霸凌醫師、惡整吹哨者。（擷取自高雄市議會）

國民黨高雄市議員李眉蓁昨（14）日在議會質詢，高雄市立民生醫院霸凌醫師、惡整吹哨者，將吹哨的張姓牙醫師先是派到左營衛生所當總務，後又調任到偏遠的桃源衛生所；高雄市衛生局澄清，張是「因案調查」，調任是執行假牙及衛教業務，強調絕非總務職務。

李眉蓁指出，去年民生院有「波波牙醫」被患者指控偽造文書、詐領健保費等，但醫院卻將吹哨者張姓牙醫調至左營衛生所稽查室做總務，張的薪水從42萬元掉到只剩4萬多元，留職停薪1年後，今年９月復職被調到桃源衛生所，因本身有嚴重糖尿病，造成偏遠地區就醫困難。

衛生局說明，張姓牙醫師於民生醫院任職期間，因病歷資料登載疑義及多次臨時請假未通知人力調度，有損就醫民眾權益亦影響醫院聲譽，院方依規予以「行政處分」；涉及健保申報費用疑義「主動移送」司法偵辦中。

衛生局調任張任職左營區衛生所牙醫師，主要執行假牙及相關衛教等業務，絕非總務職務，且查其法定薪資所得高於其離職前半年平均月薪。張留職停薪於今年9月復職後，因偏遠地區醫療所需，依法命其支援桃源區衛生所牙科診療與衛教工作，所有程序依法合規，絕無議員所指「靠關係」情事。

對於民生醫院另名「波波」牙醫師疑涉健保費用申報疑義，民生醫院院長黃豐締表示，民眾投訴該醫師執行「牙周病統合治療方案」部分病歷記載與實際治療內容不符，經調查後院方依法向健保署繳回相關費用、懲處涉案牙醫師、追繳其獎勵金。衛生局已依「醫療法」裁處，並移送司法偵辦。

衛生局澄清議員對民生醫院的指控。（高雄市衛生局提供）

