重申洗光電板用的是清水 陳駿季：清洗前將檢查設備杜絕疑慮

部分人士指烏山頭水庫水面上光電板是用清潔劑清洗，並指出灌溉水質檢驗報告多次驗出極低量陰離子界面活性劑就是證明，農業部部長陳駿季今（15日）重申，光電板清洗都是用清水，陰離子界面活性劑來源是來自水庫中藻類等，為免除外界疑慮，廠商清洗光電板前，將檢查清洗設備。

烏山頭水庫水面設置部分光電板，雖然是用清水沖洗，但仍擋不住部分有心人士的造謠，部分人士指烏山頭水庫的水質檢測多次驗出陰離子界面活性劑，並據此表示這就是使用清潔劑清潔光電板的證據，陳駿季今出席立院經濟委員會備詢，會前被問及此事強調，光電板都是用清水清洗，至於部分人士舉的數值是灌溉用水檢驗報告，而這所謂的「陰離子界面活性劑」則是從水庫的藻類、水生植物等自然產生，相關數據也遠低於基準值。

陳駿季進一步指出，如果是部分人士所稱是清潔劑造成的數值，那必須是使用12萬噸的清潔劑才有可能，而這是非常龐大的數量，「真的完全不可能。」陳駿季強調，會持續監控水質，另為免除外界疑慮，未來將在廠商清洗光電板前先行檢查設備，杜絕任何可能夾帶非允許物品的可能，以杜絕外界疑慮。

農業部表示，農水署都會檢驗灌溉用水，歷次檢測結果值不是未檢出，就是每公升僅檢驗到0.07毫克，遠低於「灌溉用水」的基準值每公升5毫克的標準，另依照環境部所訂飲用水水質標準最大容許值為每公升0.5毫克，水體檢測出測值係屬於一般環境背景濃度，並非污染異常現象。

農業部也指出，依自來水公司今年第2季的水質檢測顯示，烏山頭淨水場陰離子界面活性劑（mg/L）測值是ND，亦即「未檢出」（Not Detected），更是遠遠低於最大限值每公升0.5毫克。

