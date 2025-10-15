布澎藍色公路季節性停航 待明年3月底啟航

嘉義縣布袋商港今年啟用的風雨走廊。（資料照，記者蔡宗勳攝）

受到東北季風增強影響，布袋往返澎湖海上藍色公路10月13日起季節性停航，預計明年3月底啟航。今年由於天候不佳，屢屢封港停航，進出港旅客50萬342人次，保住50萬人次重要關卡，比去年的52萬1580人次少了約2萬人次，更比前年的62萬337人次銳減12萬人次。

布澎藍色公路是台灣本島前往馬公最短的航線，航行時間只要80-90分鐘，比高雄往返馬公單趟4個多小時，節省一半以上的時間，是搭船前往澎湖旅遊的首選。隨著澎湖觀光業蓬勃發展，加上澎湖國際花火節助攻，布澎海上航線雖因季節性停航長達約半年，依舊連續3年旅次量逾50萬人次。

台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處處長林清宏表示，今年首航為3月21日，於10月12日「太吉之星2號」返回布袋商港後畫下句點。今年旅次量雖較去年減少約2萬人次，與國旅衰退及天候狀況影響都有所關聯，整體而言，還算差強人意。

林清宏指出，近年來為提升布袋港旅運服務品質，陸續完成旅客服務中心改建、2座浮動碼頭及風雨走廊興建等設施；另為推動港區客貨分區管理，2家鄰近旅客服務中心旁貨運業者預計114年底完成新倉儲設施之興建，屆時搬遷後原貨運作業區將與旅客服務中心等串聯成客運專區，後續招商規劃引進餐飲購物、旅宿、遊憩等觀光休閒產業進駐，帶動水岸觀光發展。

