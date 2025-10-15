週末東北季風增強 天氣粉專：下週北部、東部連日陰雨

氣象粉專天氣風險表示，本週各地大致維持晴時多雲、高溫炎熱的天氣型態。（資料照）

中央氣象署表示，今天（15日）各地大多為多雲到晴的天氣，中午過後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」表示，本週各地大致維持晴時多雲、高溫炎熱的天氣型態；下週日（19日）開始東北季風南下變天，且週末南方洋面低壓發展，兩者可能進一步增強北部至東北部的降雨。

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中指出，受太平洋高壓影響，今天各地為晴時多雲、高溫炎熱，預測氣溫約33至36度、低溫約25至28度；午後各山區有局部短暫陣雨或雷雨，整體仍屬較穩定的天氣型態。本週各地大致維持與今天相似的天氣型態，正午前後紫外線偏強，大台北與西部內陸較易出現36度以上高溫。

請繼續往下閱讀...

林孝儒說，週末預測新一波東北季風將逐漸南下，週六（18日）的天氣變化還不大。下週日起不排除同時有熱帶系統西行通過呂宋島北部進入南海，台灣附近的東北風將增強並延續至下週。迎風北部及東部轉為連日陰雨天氣，局部地區不排除出現較大雨勢；中南部雖然位處背風面，但下週日至週三（22日）亦將轉多雲或陰，並伴隨短暫陣雨，白天高溫現象可望緩解。

林孝儒稱，熱帶系統方面，目前位於關島附近的熱帶擾動96W持續發展中，預測今起至下週日受太平洋高壓導引，以西行靠近至呂宋島北部的機率最高，且西行期間亦有機會於週六、下週日增強為今年第23號颱風「風神」，下週前期將進入南海趨向海南島。

林孝儒指，目前96W結構仍偏弱、預報路徑與強度不確定性大。但較可預期且需防範的會是下週日起至週三，東北季風增強挾帶水氣再配合南方熱帶系統的外圍環流，將有機會加強北部至東北部的降雨，尤其大台北至宜蘭地區發生的可能性最大。林孝儒補充，本週務必持續關注最新預報更新，以利週末至下週的行程安排。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法