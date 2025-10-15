為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    讓米其林主廚從家鄉味變成精品餐食 屏味實驗室教社區提升特色

    2025/10/15 09:28 記者葉永騫／屏東報導
    米其林主廚展現融合創意成果（屏東縣政府提供）

    米其林主廚展現融合創意成果（屏東縣政府提供）

    如何把農村社區獨特的飲食文化與風土魅力變成米其林風味，屏東縣政府邀請連續三年入選《米其林指南》推薦的沐創作季節料理（MU Seasonal Cuisine）主廚楊彥希，以及國際精品餐食品牌TKS Full House執行長劉柏楊授課，帶領社區民眾將地方食材轉化為星級料理，打造屏東創意美學與在地風味的饗宴。

    楊彥希主廚運用漁港鮮蝦、龍膽石斑與山林香料，製作三道創意料理：「黃荊微香佐鮮鮪」、「海灣白蝦金沙捲」與「和風龍斑柚庵燒」，展現土地與海味交融的精緻風貌；劉柏楊執行長則指導社區製作「法韻洋香濃湯」、「黑金豚頰可可燉」、「金風微甜香帕菲」三道佳餚，以屏東在地洋蔥、黑豬與果香為基底，呈現南國風土的細膩層次。

    縣府農業處表示，「屏味實驗室」以實作課程的形式，讓社區親身參與料理製作、學習餐桌服務與呈現技巧，透過創意與文化的交織，打造屬於屏東的味覺品牌，

    「屏味饗宴」將於11月16日在屏東農業物產館盛大亮相，而好屏餐桌系列活動「山海大賞」也將於11月30日於潮好玩幸福村華麗登場，呈現從田間到餐桌、從海到餐桌的多層次風味魅力，尤其是社區與主廚合作，讓在地農產、飲食文化與青年返鄉能量交織成具永續價值的產業鏈，帶動農村經濟與文化再生。

    主廚與赤山社區夥伴展示學習成果（屏東縣政府提供）

    主廚與赤山社區夥伴展示學習成果（屏東縣政府提供）

    兩位主廚教學授課如何做料理（屏東縣政府提供）

    兩位主廚教學授課如何做料理（屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播