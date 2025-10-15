為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台積電楠梓廠區外雨豆樹林蔭大道遭斷頭 護樹團體抗議

    2025/10/15 09:11 記者葛祐豪／高雄報導
    護樹團體指控楠梓學專路林蔭大道，遭「粗暴的斷頭修剪」。（莊傑任提供）

    護樹團體指控楠梓學專路林蔭大道，遭「粗暴的斷頭修剪」。（莊傑任提供）

    位於台積電楠梓廠區外的學專路，由雨豆樹與樟樹交織成的林蔭景觀大道，遭護樹團體指控「粗暴的斷頭修剪」，違反高雄和林保署的修剪規範，呼籲民眾打1999抗議要求停止；高市公園處則解釋，學專路一帶樹木高6、7層樓，影響民眾生活，修剪維護均依高雄市景觀樹木作業規範，適度疏枝降高，並非斷頭式修剪。

    「高雄愛樹人」團長、ISA國際樹藝師莊傑任批評，楠梓學專路林蔭大道慘遭高雄市政府斷頭，美麗清涼的林蔭大道正在被破壞，至少40棵30年以上的雨豆樹被斷頭，依據高雄市與林保署的修剪規範與指引，都明確禁止這樣的修剪方式；規範中明確指出三大缺點，包括易罹患病蟲害、導致生長勢衰退、新生枝條和樹幹無法有效連結，容易造成劈裂。

    莊傑任說，為何政府要違規?他研判是去年山陀兒造成嚴重災情，導致民代無視樹木修剪專業，硬要政府把樹斷頭，疑似是市府扛不住壓力，隨民粹起舞。但實際上，這樣修剪不只無法防災，更容易造成平日斷枝傷人的危險，山陀兒暴風半徑較小，實際上去年楠梓樹倒災情相對輕微，以歷史統計，要造成高雄這次災情風力，幾乎要50年才會一次，完全沒有必要為了偶發的極端天災，過度反應，反而摧毀高雄難得的綠色資產。

    他強調，現在修剪尚未完成，急需眾人搶救，呼籲大家打1999，或致電楠梓當地議員陳情抗議要求停止，留下這處林蔭大道。

    對此，高雄市公園處澄清說，學專路路樹修剪維護，是依高雄市景觀樹木作業規範，當地樹木高度達6、7層樓，緊鄰住宅屋頂，落葉及枝幹影響民眾生活，颱風季節更增加倒樹風險，居民多次反映擔心安全問題，因此適度疏枝降高，並非斷頭式修剪。

    公園處說明，學專路、加昌路至後勁北路約60棵樹，列入此次修剪範圍，主要是降低樹高與密度，避免持續往上生長，若修剪產生傷口，會塗藥預防性處理，降低病蟲害風險。

    楠梓學專路林蔭大道修剪前（上）、後（下）的對照。（莊傑任提供）

    楠梓學專路林蔭大道修剪前（上）、後（下）的對照。（莊傑任提供）

