「2025鶯歌嘉年華」10/18、19登場 來陶瓷老街尋寶探店

「2025鶯歌嘉年華」陶藝活動，10月18日起於陶瓷老街與鶯歌88人文百貨登場，圖為去年活動。（新北市經發局提供）

新北市經濟發展局主辦「2025鶯歌嘉年華」陶藝活動，將於10月18日、19日盛大登場，活動以「小鎮尋寶．老街開倉中」為主軸，串聯鶯歌陶瓷老街與鶯歌88人文百貨雙主場，邀集在地店家、陶藝品牌與美食餐車，共同打造鶯歌老街同慶氛圍。

經發局指出，今年的鶯歌嘉年華活動，陶瓷老街推出小鎮尋寶探店任務，邀集百家老街店家共同推出優惠特賣專區，集滿3區域活動印章可以參加抽獎，獎品包含合作店家消費券、陶瓷小物等精美禮品，現場還有美食餐車與精采舞台演出。

此次嘉年華活動也首次在室內場域的鶯歌88人文百貨辦理陶瓷展售會，邀請臻麟陶藝、風清堂、大廷窯、榮昌陶藝坊等在地業者聯合展售，讓民眾就近體驗展售會氛圍，還有小朋友喜愛的手捏陶、瓷杯彩繪等DIY體驗活動，邀請民眾同樂。

經發局說，今年嘉年華加碼配合使用新北幣，只要下載新北行動支付（NewTaiPAY）並完成指定任務，就可獲得限量100元合作店家優惠券，活動詳情可至「來趣新北金發局」臉書粉專查詢。

「2025鶯歌嘉年華」活動資訊。（新北市經發局提供）

