為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「2025鶯歌嘉年華」10/18、19登場 來陶瓷老街尋寶探店

    2025/10/15 08:55 記者黃政嘉／新北報導
    「2025鶯歌嘉年華」陶藝活動，10月18日起於陶瓷老街與鶯歌88人文百貨登場，圖為去年活動。（新北市經發局提供）

    「2025鶯歌嘉年華」陶藝活動，10月18日起於陶瓷老街與鶯歌88人文百貨登場，圖為去年活動。（新北市經發局提供）

    新北市經濟發展局主辦「2025鶯歌嘉年華」陶藝活動，將於10月18日、19日盛大登場，活動以「小鎮尋寶．老街開倉中」為主軸，串聯鶯歌陶瓷老街與鶯歌88人文百貨雙主場，邀集在地店家、陶藝品牌與美食餐車，共同打造鶯歌老街同慶氛圍。

    經發局指出，今年的鶯歌嘉年華活動，陶瓷老街推出小鎮尋寶探店任務，邀集百家老街店家共同推出優惠特賣專區，集滿3區域活動印章可以參加抽獎，獎品包含合作店家消費券、陶瓷小物等精美禮品，現場還有美食餐車與精采舞台演出。

    此次嘉年華活動也首次在室內場域的鶯歌88人文百貨辦理陶瓷展售會，邀請臻麟陶藝、風清堂、大廷窯、榮昌陶藝坊等在地業者聯合展售，讓民眾就近體驗展售會氛圍，還有小朋友喜愛的手捏陶、瓷杯彩繪等DIY體驗活動，邀請民眾同樂。

    經發局說，今年嘉年華加碼配合使用新北幣，只要下載新北行動支付（NewTaiPAY）並完成指定任務，就可獲得限量100元合作店家優惠券，活動詳情可至「來趣新北金發局」臉書粉專查詢。

    「2025鶯歌嘉年華」活動資訊。（新北市經發局提供）

    「2025鶯歌嘉年華」活動資訊。（新北市經發局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播