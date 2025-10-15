迎接BLACKPINK高雄2度開唱 世運主場館周邊10/18、10/19交管

迎接BLACKPINK高雄開唱，高雄6大標在19日前皆呈現粉紅色點燈。（圖擷取自陳其邁臉書）

韓國人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會「DEADLINE」高雄場10月18、19日在世運主場館登場，世運大道將於開唱日上午8點至晚上12點全段封閉管制，高鐵左營站、台鐵新左營站都有接駁車可抵達演唱會現場。

高雄市交通局指出，世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，為維護歌迷步行安全，世運大道10月18、19日上午8點至晚上12點全段封閉管制，除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

請繼續往下閱讀...

預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

交通局提醒，參加演唱會活動請盡量搭乘公共運輸，搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達。散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至5分鐘。

此外，演唱會場將安排免費接駁專車，下午2點30分至6點30分提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務、晚上9點30分至11點30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側、軍校路西側（世運大道至海功路）及軍校路西側眷村（緯一路至緯四路），開放時間為10月18、19日上午8時點至晚上11點，會場「不提供汽車停車位」。

世運主場館散場時的接駁車乘路線。（圖由高雄市交通局提供）

世運主場館周邊道路改道建議。（圖由高雄市交通局提供）

BLACKPINK高雄演唱會大眾運輸工具建議。（圖由高雄市交通局提供）

高雄捷運沿線停車場。（圖由高雄市交通局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法