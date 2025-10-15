高雄10名孝行楷模2人獲全國孝行獎 陳其邁公開表揚

高雄市長陳其邁與10名孝行楷模合影留念。 （市府提供）

高雄市今年選出10名孝行楷模，其中楠梓區呂帝君、甲仙區葉潘玉英2人更獲得全國孝行獎，市長陳其邁於市政會議親自頒獎勉勵，公開表揚孝行及「百善孝為先」精神；民政局將10人孝行故事拍攝影片，於市府臉書及網站公開播出，期盼孝行廣為流傳，成為大家學習榜樣。

楠梓區呂帝君自幼由母親撫養長大，秉持「媽媽養我小、我養媽媽老」，在母親發生重大車禍後，數年如一日親力親為照顧，每日量測血氧、抽痰、管灌餵食、餵藥與清潔等，並善用社會及長照資源，力求讓母親得到最好照顧；甲仙區葉潘玉英婚後與公婆同住，悉心照料生活起居，數年前歷經喪夫之痛，仍一如往昔照顧年邁公婆，孝行在鄰里傳為佳話，2人備受讚譽榮獲全國孝行獎。

梓官區張玉芬體諒父親、祖父健康欠佳，國中畢業後分擔家務，還向居服員學習照護技巧，在課業與責任間取得平衡；新興區蔡淑幸長年照顧百歲父親，並結合醫療與社區資源，與家人一同分擔照護；鳥松區年逾8旬施忠輝親力照料高齡母親，全家人同心協力分工；林園區李彬彰長年陪伴母親，不忘熱心公益造福社會。

此外，旗山區黃潘淑瓊在丈夫與婆婆相繼過世後，不辭辛勞兼顧工作家計扶養子女，細心照料受傷公公；大寮區劉雨婕年紀輕，課餘協助照料行動不便外婆，承擔家務；仁武區蔡如涓細心照顧母親，善用長照專車與社區關懷據點，白天參與活動接觸人群；茂林區賴昆毅為陪伴體弱多病母親就診，毅然返鄉並參與部落事務。

陳其邁頒獎肯定孝行楷模呂帝君（右）榮獲全國孝行獎。（市府提供）

陳其邁頒獎肯定孝行楷模葉潘玉英（右）榮獲全國孝行獎。（市府提供）

