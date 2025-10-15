校內接連摔釀兩大學生殞命 屏科大校長發信沉痛呼籲

屏科大是國內少有學生幾乎全面於校園內騎乘機車通勤的大學。（記者陳彥廷攝）

國立屏東科技大學的校內，在10月已接連發生兩起自撞死亡事故，外界相當關注，校長張金龍也在事故後沉痛發出公開信，信中呼籲，希望營造最安全的交通環境，讓「交通安全」成為習慣，而非口號，平安抵達目的地，才是最重要的事。

張金龍信中指出，近日校內外陸續發生幾起令人極為悲痛的交通事故，使同學不幸在車禍中失去寶貴的生命，意外不僅讓家屬悲痛欲絕，更讓全校師生同仁感到無比震撼及不捨，他除代表校方向逝者致上最深切的哀悼，並向其家屬表達最誠摯的關懷與慰問。

張金龍強調，作為校長，最在意的就是每位師生的安全，而校園是共同生活、學習與成長場域，良好的交通秩序與用路習慣，不僅是法律的要求，更是彼此尊重生命的表現；在每天熟悉的校園中，我們希望看見的是順暢的交通、和緩的車速與彼此禮讓的默契，他身為校長，有責任亦有義務提醒所有人，交通安全不是口號，違規就是風險；一時疏忽，可能釀成一生遺憾。平安抵達目的地，才是最重要的事。

他指出，目前校內速限為每小時 40 公里，請大家避免闖紅燈、超速行駛、佔用車道或違規停車，並請謹記「慢」是「安全」的必要前提，「穩」比「快」更有效率；「慢一點、穩一點」，能讓各位爭取更多反應時間，減少事故與傷亡的發生。亦請全體教職員生安全騎乘及駕駛，共同遵守校內外交通號誌與規範。此外，汽機車進入校園，請務必出示車輛通行證並減速慢行，行駛於校園空間亦應遵守交通指揮，切勿超速、搶道或逆向行駛；並應將車輛停放於合法格位，避免影響他人通行及安全動線。

屏科大校方現已與縣府交通及警察單位合作，增設有效降低車速設施，並不定期進行校內外稽查與聯合取締，嚴加禁止無照駕駛、未申請通行證及非法改裝車輛進入校園；且嚴格執行稽查取締，違規者將依校規或相關法規懲處，以維護校園交通安全。

信末張金龍強調，校園交通安全不僅關乎自身更影響他人。他誠摯期盼每位師生同仁們以實際行動守住安全底線，用責任捍衛生命價值；讓我們共同打造一個安全、溫暖、有序的校園，讓每一趟上學與回家的路，都能平安抵達。感謝大家的素養與自律，讓「交通安全」成為我們的習慣，而不只是口號。

張金龍的公開信。（擷自屏科大官網）

