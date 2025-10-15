為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國立暨大特殊選才獨招 甲乙組名額增、丙組招3人

    2025/10/15 09:06 記者陳鳳麗／南投報導
    國立暨南國際大學特殊選才獨招要開始報名了，甲乙組核定名額比114學年度多，丙組仍僅3名。（圖由國立暨大提供）

    國立暨南國際大學特殊選才獨招要開始報名了，甲乙組核定名額比114學年度多，丙組仍僅3名。（圖由國立暨大提供）

    國立暨南國際大學115學年度特殊選才獨招，今年分甲組一般生組、乙組願景計劃組、丙組資安外加組，甲、乙組名額比114學年度增加，各為31名、65名，丙組仍為3人，符合減免報名費資格者週五（17日）起先書面申請，想提早錄取大學，尤其是不想離鄉的南投學生，可準備報名。

    各大學特殊選才招生已經開始向高三學生招手，南投縣最高學府的國立暨南國際大學，也公布完整招生訊息。今年一樣分3組，甲組一般生組招31人，比去年增加4人，有特殊才能、新住民及其子女、實驗教育學生、南投縣在地學生皆可報名。

    乙組願景計畫組招65人，比去年增6名，這組須中、低收入或特殊境遇家庭孩子才可報名，6個學院都有針對甲、乙組提供不同學系名額，也有甲、乙組都提供名額的學系，像護理系、應用化學系、經濟系……等。

    丙組資安外加組錄取3名，資管、資工、科技學院學士班各1名，須有3系各指定的特殊才能。

    暨大表示，網路報名從21日展開，但若符合減免報名費資格者，17日起即可先書面申請，12月5日口試，12月16日放榜。

