微塑膠成小魚「隱形殺手」！海生館：已動搖海洋食物鏈

黃金鰺仔魚在孵化後第10至20天，暴露於高濃度微塑膠環境，死亡率急劇升高。（圖由海生館提供）

屏東海洋生物博物館最新研究震撼揭露，看似無害的微塑膠，竟在魚類最脆弱的孵化初期化身「致命陷阱」。學者指出，黃金鰺仔魚在孵化後第10至20天，暴露於高濃度微塑膠環境，死亡率急劇升高。雖然稚魚能在數小時內排出體內微塑膠，但早期族群大規模損失已成定局，海生館示警，這可能動搖海洋食物鏈基石，重創全球漁業與人類糧食安全。研究成果也登上國際頂尖期刊《Marine Pollution Bulletin》，堪稱微塑膠污染的警鐘。

這項突破性研究由海生館生物馴養組副研究員呂明毅，以及屏東科技大學特聘研究員柯風溪共同主持。團隊鎖定黃金鰺（Gnathanodon speciosus）仔魚，這種珊瑚礁魚種生態地位關鍵，其仔稚魚以浮游動物為食，維繫海洋系統穩定。實驗證實，仔魚誤食人為汙染的低密度聚乙烯（LDPE）微球後，死亡率顯著攀升。

呂明毅強調，微塑膠不只威脅大魚，更是小魚的「噩夢」，研究顯示，早期發育階段的仔魚無法有效排出這些「隱形殺手」，導致不可逆轉的族群崩潰。「微塑膠滲透海洋每個角落，早年損失將引發連鎖效應，漁業資源岌岌可危。」

研究團隊深入剖析，魚類仔魚正是海洋食物網與漁業的基石，若在成長前大量凋零，將引爆生態危機。研究首次點破魚苗的「隱形死亡關鍵期」，呼籲全球正視微塑膠汙染，推動減緩措施。團隊指出，未來需探討不同微塑膠類型，如纖維、碎片的大小與顏色，如何悄然改寫海洋生命存亡，這不只是環保議題，更是糧食安全的國安危機。海生館呼籲政府與產業鏈動起來，嚴控塑膠來源，從源頭阻絕這場「海洋浩劫」。

實驗證實，仔魚誤食人為汙染的低密度聚乙烯（LDPE）微球後，死亡率顯著攀升。（圖由海生館提供）

