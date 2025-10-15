新北動保提供飼養、醫療問題免費諮詢

樹林區劉先生日前在中和動物之家認養犬隻「小靜」（左），日前劉先生發現小靜出現下痢及食慾不振，立即帶往動物醫院檢查，獸醫師診斷為感染絛蟲，所幸透過治療後，小靜已經恢復健康。（新北市動保處提供）

犬貓異常排便可能反映疾病或壓力，新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，新北8個動物之家收容1200多隻犬貓，動保員透過每日觀察糞便，提供訊息給獸醫師判斷健康狀況，寵物犬的腸道健康與飲食、運動及居家環境息息相關，提醒飼主留意寵物，可及早發現疾病，若寵物嚴重腹瀉應立即諮詢獸醫師尋求幫助，有寵物飼養或醫療問題也可致電動保處免費諮詢。

動保處說，樹林區劉先生日前在中和動物之家認養犬隻「小靜」，日前劉先生發現小靜出現下痢及食慾不振，立即帶往動物醫院檢查，獸醫師診斷為感染絛蟲，所幸透過治療後，小靜已經恢復健康。

新北市獸醫師公會理事長薛敦元表示，犬隻排便狀況是觀察腸胃健康的重要指標，幼犬與老犬因抵抗力較弱，一旦腹瀉，建議即刻就醫，因幼犬多與感染或誤食不潔物有關，老犬則可能與慢性疾病或腫瘤相關；若糞便呈水狀且帶惡臭，可能為腹瀉徵兆，成年犬症狀輕微可先禁食半天至一天，讓腸胃休息，若症狀持續，或伴隨嘔吐、血便、脫水，應立即就醫。

薛敦元指出，糞便如果是紅色、紅棕色，甚至伴隨黏液，多半與下消化道或肛門出血有關；若呈黑色、柏油狀且黏稠，可能為上消化道出血，如胃出血，應立即就醫；白色便可能與攝取過多鈣質、餵食骨頭或膽道阻塞導致膽汁無法正常排出有關；受膽汁及消化道影響，偏黃色也屬正常，常見於高碳水化合物飲食的寵物。

動保處補充，寵物定期健康檢查也很重要，如有寵物飼養或醫療問題，飼主可撥打動保處獸醫師諮詢專線（02-2959-6353）免費諮詢。

