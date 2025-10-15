為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    最高紀錄1天營收5千 台南單親媽賣雞蛋糕烤出新希望

    2025/10/15 08:08 記者蔡文居／台南報導
    杜女士透過台南平安站培訓，擺攤烤雞蛋糕，每一份雞蛋糕，飽含著她對未來的希望。（人安基金會提供）

    杜女士透過台南平安站培訓，擺攤烤雞蛋糕，每一份雞蛋糕，飽含著她對未來的希望。（人安基金會提供）

    10月17日為「國際消除貧窮日」，人安基金會為響應消除貧窮推出「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫， 台南平安站輔導一名單親媽在學校擺攤烤雞蛋糕當副業，每天約可賣千元，甚至遇到節日，1天最高紀錄賣出5000元的好成績，也讓單親媽大大減輕家庭經濟重擔，對未來也充滿了希望。

    人安基金會表示，全球貧窮現象似乎正在蔓延，在台灣貧富（家庭收入前20%及末20%）去年差距來到66.5倍，對單親媽媽而言，「貧窮」代表無法提供孩子安穩的環境，甚至是壓垮生活最後一根稻草。人安今年起推動「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫，提供免費烤爐設備與創業培訓課程，協助單親婦女習得一技之長。

    人安台南平安站長吳俊豪表示，其中，37歲的杜女士獨自扶養3名年幼子女，龐大的家庭支出與孩子們的教育費用，讓生活無法喘息。今年透過平安站「暖心雞蛋糕」的培訓，她9月起於永康西勢國小學區出攤，利用下午時間擺攤烤雞蛋糕，一天約可賣800至1000多元。日前遇到國慶假期，剛好學校舉辦活動，當天業績飆升，1天賣到5000元，生活也多了一筆收入，讓她減輕了不少壓力。每一份現烤雞蛋糕，都是她堅強與對未來的希望，盼大家可以多支持。

    吳俊豪說，另外，人安「寒士吃飽30」的尾牙宴已邁入36年，今年「送禮到家」愛心年禮每份800元、應急紅包每份600元，在歲末年終給清寒單媽及學子等弱勢家庭一份祝福與溫暖，邀請大家一起來響應。

    人安基金會推動「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫，助單親媽脫離貧窮。（人安基金會提供）

    人安基金會推動「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫，助單親媽脫離貧窮。（人安基金會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播