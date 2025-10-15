最高紀錄1天營收5千 台南單親媽賣雞蛋糕烤出新希望

杜女士透過台南平安站培訓，擺攤烤雞蛋糕，每一份雞蛋糕，飽含著她對未來的希望。（人安基金會提供）

10月17日為「國際消除貧窮日」，人安基金會為響應消除貧窮推出「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫， 台南平安站輔導一名單親媽在學校擺攤烤雞蛋糕當副業，每天約可賣千元，甚至遇到節日，1天最高紀錄賣出5000元的好成績，也讓單親媽大大減輕家庭經濟重擔，對未來也充滿了希望。

人安基金會表示，全球貧窮現象似乎正在蔓延，在台灣貧富（家庭收入前20%及末20%）去年差距來到66.5倍，對單親媽媽而言，「貧窮」代表無法提供孩子安穩的環境，甚至是壓垮生活最後一根稻草。人安今年起推動「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫，提供免費烤爐設備與創業培訓課程，協助單親婦女習得一技之長。

人安台南平安站長吳俊豪表示，其中，37歲的杜女士獨自扶養3名年幼子女，龐大的家庭支出與孩子們的教育費用，讓生活無法喘息。今年透過平安站「暖心雞蛋糕」的培訓，她9月起於永康西勢國小學區出攤，利用下午時間擺攤烤雞蛋糕，一天約可賣800至1000多元。日前遇到國慶假期，剛好學校舉辦活動，當天業績飆升，1天賣到5000元，生活也多了一筆收入，讓她減輕了不少壓力。每一份現烤雞蛋糕，都是她堅強與對未來的希望，盼大家可以多支持。

吳俊豪說，另外，人安「寒士吃飽30」的尾牙宴已邁入36年，今年「送禮到家」愛心年禮每份800元、應急紅包每份600元，在歲末年終給清寒單媽及學子等弱勢家庭一份祝福與溫暖，邀請大家一起來響應。

人安基金會推動「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫，助單親媽脫離貧窮。（人安基金會提供）

