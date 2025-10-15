為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    局部高溫逾36度！今多雲到晴 午後嘉義以南防雷雨

    2025/10/15 06:28 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天各地多為多雲到晴天氣，僅基隆北海岸、恆春半島有零星短暫陣雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天各地多為多雲到晴天氣，僅基隆北海岸、恆春半島有零星短暫陣雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（15日）各地大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、恆春半島有零星短暫陣雨，清晨東半部地區有零星短暫陣雨，中午過後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫約33至35度，其中在北部及中南部內陸有局部36度以上高溫發生的機率；離島天氣方面，澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約26至32度。

    第23號颱風娜克莉（NAKRI）位於日本東方海面，持續向東移動，即將變性為溫帶氣旋，對台灣天氣無影響。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

    週四（16日）、週五（17日）基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部短暫陣雨，東部、東南部、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

    週六（18日）基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

    下週日（19日）至週二（21日）東北季風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響。下週日北部及東北部氣溫稍下降，下週一（20日）、週二各地天氣稍涼；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區及中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    28 - 37 29 - 39 31 - 37 25 - 35

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

