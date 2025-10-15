秋老虎發威至週六！氣象專家：準風神颱風週末靠近 全台轉雨降溫

「林老師氣象站」指出，根據各國最新模擬顯示，準風神颱風運動的路徑預測，各國模式預報仍具相當分歧的看法。但不管颱風中心是否登陸臺灣，在這個季節，其與環境東北風產生共伴效應的額外降雨，幾乎是無法避免的。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，本週六前天氣持續晴朗炎熱，預估首波帶有冷空氣的「東北季風」將於週六晚間南下，週六至下週二氣溫將逐日緩降，其中週末包含大台北、東半部轉有雨，下週日至週二各地有降雨，迎風面甚至有「大量降雨」的潛勢。至於具體強度，會看熱帶系統的強度，以及有多靠近，還有與東北季風「共伴效應」的強弱而定。至於準風神颱風是否襲台，目前不同模式的模擬尚有不同看法，須持續觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週六各地大多晴朗，白天炎熱，注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部降雨的機率，東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部23至37度、中部24至36度、南部24至36度、東部21至35度。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，根據最新各國模式模擬顯示，第1波帶有冷空氣的「東北季風」，大致週六（18日）晚間起開始南下，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降；下週日至週二（19至21日）各地氣溫逐日緩降、轉有降雨的機率；北、東明顯降雨，有「大量降雨」的潛勢。至於天氣劇烈的程度？得視熱帶系統的強度、有多靠近、以及其與東北季風「共伴（秋颱）效應」的強弱而定。

吳德榮提到，位於台灣東南方海面的熱帶系統週末逐漸逼近，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的「不確定性」而不斷調整。根據最新歐洲模式模擬調整，其路徑通過巴士海峽，週日（19日）20時台灣已受到其外圍環流以及與東北季風「共伴（秋颱）效應」的威脅。

根據最新美國系集模式模擬則顯示，其平均路徑通過巴士海峽、呂宋島北端一帶，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑的「不確定性」。由於各國模式模擬皆持續調整中，具體的威脅大小仍須繼續密切觀察。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據今晨各國最新數值模式模擬結果顯示，準風神颱風運動的路徑預測，各國模式預報仍具相當分歧的看法。但不管颱風中心是否登陸台灣，在這個季節，其與環境東北風產生共伴效應的額外降雨，幾乎是無法避免的。預估下週日至週三（19日至22日）準風神距離台灣最近，風雨浪的影響也將會是最大！「林老師氣象站」也形容「這個秋颱，來勢洶洶！」

「林老師氣象站」表示，美國模式認為走巴士海峽，且非常靠近台灣，直接侵襲台灣機會增大，這條路徑對台灣最不友善。歐洲EC-AIFS模式則較昨天路徑更往南調，將走巴士海峽，較偏菲島北部陸地通過，這條路徑，顯示太平洋高壓東退勢力也最為微弱。預估迎風面的北部、東北部及東部地區會與環境的東北風肇生共伴效應的額外且連續降雨，要特別注意防範。

「林老師氣象站」提到，至於歐洲ECMWF模式路徑則折衷走巴士海峽，偏菲島北部陸地或外海後，朝南海繼續前進。

吳德榮指出，位於台灣東南方海面的熱帶系統週末逐漸逼近，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的「不確定性」而不斷調整。最新歐洲模式模擬，其路徑通過巴士海峽，週日晚間台灣已受到其外圍環流以及與東北季風「共伴（秋颱）效應」的威脅。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法