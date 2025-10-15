為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    10/15 各報重點新聞一覽

    2025/10/15 06:41
    長榮航空多年前派駐中國四川的喬姓代表被中國情治單位吸收，涉嫌向陸委會官員刺探機密，高檢署昨依違反國家安全法等罪嫌起訴。（資料照）

    長榮航空多年前派駐中國四川的喬姓代表被中國情治單位吸收，涉嫌向陸委會官員刺探機密，高檢署昨依違反國家安全法等罪嫌起訴。（資料照）

    自由時報

    涉向陸委會官員刺探機密 長榮航前駐中國代表淪共諜起訴

    長榮航空公司多年前派駐中國四川的喬姓代表，涉嫌被中國情治單位吸收，從二〇一二年起至二〇一四年間，多次向任職於行政院大陸委員會的一名官員刺探、蒐集兩岸直航等委外研究案秘密，並試圖行賄該名官員十萬元，甚至還想引介這名官員認識對岸情報人員，所幸該官員予以拒絕，高檢署昨依違反國家安全法等罪嫌起訴喬男。

    詳見涉向陸委會官員刺探機密 長榮航前駐中國代表淪共諜起訴

    4大理由加碼投資美國 前駐歐盟代表李淳︰確保未來20年AI核心地位

    台美關稅談判力拚月底達成結論，對於行政院副院長鄭麗君對美提出「台灣模式」，前駐歐盟代表李淳昨在民進黨《午青LIVE》直播分析，台灣一直在做供應鏈延伸、擴展的全球布局，過去五十年因此成功，未來亦可複製成功經驗；他也提出對美投資四大理由，強調台灣必須把握機會，確保未來二十年在AI與量子技術上的核心地位。

    詳見4大理由加碼投資美國 前駐歐盟代表李淳︰確保未來20年AI核心地位

    接獲假檢警電話詐騙 新竹婦人4030萬積蓄全被騙走

    新竹林姓婦人兩年前接獲假檢警詐騙電話，謊稱其個資與帳戶外洩遭犯罪集團使用，檢察官要幫她暫時監管帳戶，騙林婦匯出數十筆畢生積蓄，總計四〇三〇萬元，新竹地院判處八名詐團成員需如數賠償。

    詳見接獲假檢警電話詐騙 新竹婦人4030萬積蓄全被騙走

    聯合報

    貿易戰延燒…美中互徵船舶港口費 陸製船隻紛撤出美航線

    美中貿易戰延燒航運業，美國川普政府十四日起對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，大陸對等反制，同日起對靠泊大陸港口的美國船舶收取特別港務費。

    詳見貿易戰延燒…美中互徵船舶港口費 陸製船隻紛撤出美航線

    高關稅衝擊 IMF：全球經濟成長放緩

    國際貨幣基金（ＩＭＦ）十四日發布最新「世界經濟展望」，顯示由於貿易政策不確定性持續、供應鏈擾動繼續拖累全球產出，預測今明兩年全球經濟將放緩。台灣今年成長率上修，從四月估的百分之二點九調高至百分之三點七，但明年成長率則從百分之二點五下修至百分之二點一。

    詳見高關稅衝擊 IMF：全球經濟成長放緩

    中國時報

    日本3大在野黨 謀扳倒自民黨

    日本敲定21日舉行「首相指名選舉」，朝野各黨角力愈發激烈。三大在野黨幹事長14日進行協商後，宣布將於15日晚間舉行三黨黨魁會談，若能談妥共推首相候選人，由國民民主黨（簡稱國民黨）黨魁玉木雄一郎出馬，與自民黨總裁高市早苗進行對決，日本有可能改朝換代。不過另一方面，自民黨也向國民黨提出合作邀約，探討聯合執政的可能性。

    詳見日本3大在野黨 謀扳倒自民黨

    2026防境外介選 國安局提前部署

    為中共介選先打預防針！因應2026年9項公職人員選舉（簡稱「9合1」選舉），中共可能加大對台干預力度等作為，國安局在送達立院報告中指出，未來工作重點方向，包括先期規畫專案部署，確保民主選舉平順，並落實地方基礎調研，機先掌握各項違異常動態，確保選舉順利進行。

    詳見2026防境外介選 國安局提前部署

    前駐歐盟代表李淳昨在民進黨《午青LIVE》直播提出對美投資四大理由，強調台灣必須把握機會，確保未來二十年在AI與量子技術上的核心地位。（圖擷取自民進黨YouTube）

    前駐歐盟代表李淳昨在民進黨《午青LIVE》直播提出對美投資四大理由，強調台灣必須把握機會，確保未來二十年在AI與量子技術上的核心地位。（圖擷取自民進黨YouTube）

    新竹林姓婦人兩年前接獲假檢警詐騙電話，總計四〇三〇萬元積蓄遭騙走，新竹地院判處八名詐團成員需如數賠償。（資料照）

    新竹林姓婦人兩年前接獲假檢警詐騙電話，總計四〇三〇萬元積蓄遭騙走,新竹地院判處八名詐團成員需如數賠償。（資料照）

