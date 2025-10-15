花蓮災區要中繼屋？永久屋？縣府忙甩鍋：配合中央規劃

Fata'an部落自救會成員Lisin Haluway提出中繼屋4處建議地點，希望國土署評估。（記者花孟璟攝）

馬太鞍堰塞湖潰流淹掉半個光復鄉，因莫拉克風災永久屋的經驗造成小林村部落撕裂，行政院原民會邀集國土署等相關單位，昨晚在光復國小說明「中繼屋」規劃。但因縣長徐榛蔚昨臉書貼文，被災民質疑是「硬要推動永久屋」！對此花蓮縣政府原住民行政處處長馬呈豪強調，縣府會議「從未討論過永久屋議題」。

「請馬處長幫忙，問問『榛蔚姊姊』的真實意圖！」原來徐榛蔚昨在臉書貼文中提到｢誠懇卑微地呼籲中央，給鄉親真正安身立命的家園，不只是暫時庇護，而是可以常住久安的所在」，觸動部落敏感神經，質疑縣長被某些團體及勢力影響「硬要推永久屋」。

請繼續往下閱讀...

Fata'an部落自救會強調，中繼屋是暫時居所，原則為「離災不離鄉」，白天可返回家園清理，晚上住在安全的中繼屋，以免造成部落文化傳承中斷；並建議Nalaculan舊部落高地（大平村納骨碑至教會一帶）、大農大富的Karowa、大全村日治時期飛機場等傳統領域或大富國小等4處地點供國土署評估，至於阿陶莫、加里洞部落則建議放在東富國小，將來等超級堤防完工，確認安全後就會返回部落居住。

對此馬呈豪強調，目前國土署在幫忙選址，縣府全力配合中央的中繼屋計畫，比如阿陶莫部落建議的東富國小，廢校後曾做為職訓場地，如確定要做中繼屋，縣府一定全力配合，但縣府比較擔心的是，堰塞湖至今沒有治本只有治標，會造成很多工程無法進行。他強調，縣府在任何會議中都不曾討論過永久屋的議題。

對此國土署強調，初期以縣府提供的重災戶門牌清單共89戶，發現門牌可能錯字、或單一門牌有分戶或多戶共用，扣除重複後，實際重災戶數量為71戶，其中58戶有迫切需求。

國土署指出，由於部分房屋可能是木造、鐵皮、磚造，遭大水衝擊後不一定可以繼續安全居住，鼓勵災民申請房屋結構安全評估，會將災民的要求帶回綜合考量，有意願加入中繼屋的災民，仍可向行政院東辦提出登記；行政院東部聯合服務中心也表示，今天起回到光復鄉中華電信提供服務。

光復國小活動中心昨晚舉辦災民說明會，有部落族人當場要求縣府原行處長「幫忙問問榛蔚姊姊」是不是硬要做永久屋？（記者花孟璟攝）

部分漢人災民質疑「討論重點都放在原住民」，因而提前離席。（記者花孟璟攝）

佛祖街靠近砂石場房屋遭土石掩埋，有災民不清楚自己是否被納入中繼屋評估，國土署建議有意願加入中繼屋安置者可向行政院東辦提出申請。（記者花孟璟攝）

徐榛蔚臉書貼文，引起災民質疑縣長態度支持永久屋。（取自徐榛蔚臉書）

