    生活

    高雄這2地標很粉! 大立小編：迎天團、長官說外牆要亮粉色

    2025/10/15 00:55 記者王榮祥／高雄報導
    高市圖總館夜間點亮粉紅燈。（翻攝臉書）

    高市圖總館夜間點亮粉紅燈。（翻攝臉書）

    韓國女團BLACKPINK18、19日到高雄舉辦演唱會，主辦單位昨起連7晚於高雄6大地標啟動粉紅色點燈活動「LIGHT UP 高雄 IN PINK」；高雄市立圖書總館與大立百貨，也主動加入粉紅行列，大立百貨小編很直白，「迎接天團4千金 ! 長官說外牆也要亮粉色」。

    6大地標分別為愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、台鐵高雄火車站、美麗島捷運站，10月13日自10月19日演唱會最後一天止，每天傍晚5:30至10:30，都會點上屬於BLACKPINK的粉紅色。

    高雄市立圖書總14日晚也PO出粉紅燈圖，同步應援BLACKPINK，歡迎全世界BLIИK來高雄聽演唱會，會前會後也可以來高市圖踩點；大立百貨臉書小編更直白，說明為迎接天團4千金，長官說外牆也要亮粉色。

    網友留言「高雄所有地標都要參戰了嗎」、「跟長官說下一個是台灣女兒要回來開演」、「你們真的很會跟上」、「高雄真美」。

    高雄大立百貨加入粉紅陣容。（翻攝臉書）

    高雄大立百貨加入粉紅陣容。（翻攝臉書）

