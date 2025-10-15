與高雄車站天作之「荷」 站體跟指針都跟這國家有關

荷蘭在台辦事處提到高雄車站的公共藝術品看時間，其中的指針來自荷蘭。（記者王榮祥攝）

荷蘭在台辦事處10月初接連發文介紹台鐵高雄車站，提到車站主體與公共藝術「看時間」與荷蘭有深厚連結，並將「看時間」形容為台荷齊心「荷」作的範例。

辦事處指出，荷蘭駐台代表浦樂施（Bas Pulles）日前參加高雄車站「共感空間計畫」的中秋音樂會，跟著現場觀眾一起從19世紀蒸汽火車的古典旋律，到幾10年前家喻戶曉的火車童謠，再到見證高雄車站轉變的當代樂章，一同穿梭在時間與聲音交織的旅程中。

而高雄車站與荷蘭早有著深厚的連結，因為車站主體建築、是由荷蘭知名建築師團隊Mecanoo設計，「共感空間計畫」6項公共藝術作品之一的「看時間」，其中的指針則是出自荷蘭皇家製鐘工坊Royal Eijsbouts之手。

辦事處特地介紹，這項作品是一項台荷雙方齊心「荷」作的例子，外殼由嘉信遊艇製作、面板為友達光電、顯示內容整合則由URBANSCREEN負責。

作品靈感源自航海文化，在GPS尚未出現前，水手必須仰賴星象來辨識方向，港口居民也因此熟悉星空，這樣的記憶不僅屬於高雄這座港都，也呼應了荷蘭悠久的航海傳統、從遠洋船隊到港口生活，星象曾是引領世界交流的重要語言；如今看時間象徵著城市的歷史與未來，在此留下獨特的時間印記。

荷蘭在台辦事處介紹高雄車站主體建築，與荷蘭有深厚連結。（記者王榮祥攝）

