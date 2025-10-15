為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄鳳山火車站周邊停車好難 市府年底將增加1處停車場

    2025/10/15 00:07 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄鳳山火車站周邊停車困難。（記者陳文嬋攝）

    高雄市鳳山車站大樓「空中鳳城」周邊停車困難，衍生許多停車亂象，地方促增設停車場，並開放校園、公有地等，供民眾停車；市府表示，今年底將增加1處停車場，可停放685輛汽機車，整體可達2845輛汽機車，也將協調周邊學校、公家機關，開放校園、公有地停車，以符合地方期待。

    鳳山火車站周邊停車空間不足，大樓地下停車場可停900輛汽機車，不只平日停車多，假日更是一位難求；現有12處路外停車場，可停放791輛汽車、1369輛機車，也經常停滿致停車困難，地方促市府增設停車場。

    議員鄭安秝表示，鳳山車站周邊停車空間不足，民眾搭車經常無處可停，冒險路邊違停遭拖吊，甚至到處亂停車，停放住戶家門前，造成住戶進出不便，衍生許多停車亂象。

    鄭安秝指出，車站周邊有多所學校，包括曹公及中山國小、鳳山商工等，市府應盤點車站周邊公有地，協調周邊學校、稅捐處等公家機關，放學、下班及假日時段，開放校園、公有地，讓更多民眾停車，做好規劃創造雙贏。

    南興里長廖春花說，車站停車方便，大家才會去搭火車，大樓地下停車場動線不佳，民眾要繞一大圈才能進去停，趕時間很不方便，甚至繞一大圈進入地下停車場，才發現沒車位，又繞一大圈出來，實在很浪費時間，停車不便影響民眾搭車意願，市府應協助地方改善。

    高雄鳳山火車站周邊停車困難。（記者陳文嬋攝）

