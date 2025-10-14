補助全國最高 桃園好孕專車傳叫不到車 議員促擴大車隊、改善服務

桃園好孕專車補助全國最高。（桃市婦幼局提供）

桃園市政府去年婦女節開辦好孕專車，孕產婦持「一生好運卡」搭乘計程車到醫療院所產檢可獲車資補助，每趟次最高250元，總計補助9000元，偏遠山區依路程額外加碼1600元到2000元，號稱全國最高。議員謝美英14日在市議會質詢表示，接獲孕產婦反映「看得到叫不到」，她質疑去年7月擴及基隆、台北、新北與新竹縣市的車隊，有超過1萬5000輛合作計程車投入服務，但為什麼民眾還是抱怨叫不到車？

對此，婦幼局長杜慈容表示，據統計，以當年度申請數和出生數比例，去年申請率75％，今年截至8月底申請率為66％，核卡率去年申請1萬9375件，審核通過1萬7990件，去年平均每月卡片使用一次以上的比率為73％，今年截至8月底平均每月卡片使用一次以上的比率升為88％。好孕專車效期是自孕期至產後7個月，且每位孕產婦申請的時間不盡相同，因此截至年度屆滿時，仍有許多孕產婦持續使用好孕專車，在有效期限內孕婦每人平均使用點數為6019點。

杜慈容說，婦幼局去年7月起擴大納入合作車隊共同營業區投入車輛，今年6月再納入和泰yoxi車隊，服務車輛總數已逾1萬5100輛。後續將與交通局研議擴大納入更多車隊及司機投入好孕專車服務行列。另為改善叫不到車情形，今年4月起加碼補助「每趟次車資補助點數10％」，及追溯自今年1月起每月達100趟以上可獲5000元，肯定計程車司機提供友善交通服務，及鼓勵更多司機加入。

謝美英提到，孕產婦還抱怨叫車困難、司機不願接單、車輛數不足、司機態度及車內環境有菸味；議員于北辰也說，桃園市推動好孕專車立意良善，建議市府可在婦幼中心、里辦公室、月子中心設置申請窗口，以加強宣導、簡化申請，讓孕婦願意用、敢用且用得到。

桃園孕產婦持「一生好運卡」搭乘計程車到醫療院所產檢可獲車資補助。（記者李容萍攝）

