LTN投票箱》在你心中，對於購屋的總價範圍有沒有明確的期待與規劃？

在你心中，對於購屋的總價範圍有沒有明確的期待與規劃？

人生最大筆的開銷就是買房！在購入屬於自己的房產時，除了要仔細留意房子本身的條件，像是地段機能、建築規模、格局坪效等是否符合自己的需求之外，最終還是要回歸到個人或家庭的財務基礎，像是可負擔的預算、風險承受能力、貸款額度，以及對未來房價的期待等，因此購屋總價的接受範圍不僅取決於多方考量，還得謹慎決策。對你來說，願意出手的購屋總價範圍落在哪個區間呢？

在你心中，對於購屋的總價範圍有沒有明確的期待與規劃？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

