週三秋老虎又發威! 高溫飆36度 午後留意雷陣雨

週三各地多雲到晴。（資料照）

週三（15日）各地晴到多雲且炎熱，北部等地高溫可達36度以上，午後局部地區有雷陣雨。

根據中央氣象署預報資訊，15日各地大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、恆春半島有零星短暫陣雨，清晨東半部地區有零星短暫陣雨，中午過後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，東半部高溫約31、31度，西半部高溫約33至35度，其中在北部及中南部內陸有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分；澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約26至32度。紫外線方面，15日台中、彰化縣、南投、雲林、台南、高雄、屏東、連江為「高量級」，其餘地區為「過量級」。

而今年第23號颱風「娜克莉」，目前位於日本東方海面，持續向東移動，即將變性為溫帶氣旋，對台灣天氣無影響。至於關島附近的熱帶擾動96W，最快週四（16日）形成熱帶性低氣壓，週五（17日）或週六（18日）有機會增強為颱風「風神」，其路徑尚有不確定性，目前以「向西往巴士海峽及呂宋島之間通過」機會較高，屆時可能間接影響台灣天氣，是否會與東北季風是否產生共伴效應，還要再觀察。

空氣品質方面，據環境部空氣品質預報資訊顯示，15日環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍差，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

週三東半部高溫約31、31度，西半部高溫約33至35度，北部及中南部內陸有局部36度以上高溫發生機率。（圖翻攝自中央氣象署）

週三台中、彰化縣、南投、雲林、台南、高雄、屏東、連江為「高量級」，其餘地區為「過量級」。（圖翻攝自中央氣象署）

週三宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（圖翻攝自環境部空品監測網）

