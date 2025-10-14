以書香傳遞溫暖力量！桃市圖分送3000冊童書至花蓮5所國小

桃市圖將持續推動館校合作、閱讀推廣與教育支持，讓閱讀不止於分享，而能成為陪伴。（桃市圖提供）

桃園市立圖書館推動「有愛的圖書館」計畫，攜手交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處，分享3000冊童書至花蓮太巴塱、鶴岡、春日、紅葉及太平等5所國小，為孩子打造閱讀新天地。此次活動象徵桃園與花蓮跨區共好的友誼，也讓知識的種子在校園中萌芽茁壯。

桃園市立圖書館長施照輝今（14）日表示，此活動緣起於「生命樹」的共鳴，花蓮是他的故鄉，求學時期從幼稚園，到國小、國中、到花蓮高中，對花蓮懷抱深厚情感。書籍是孩子通往世界的窗，每一本書不只是文字，更是希望與力量的延伸。此次活動不僅象徵桃園與花蓮的文化交流，也代表閱讀行動的實踐與陪伴。

花東縱谷國家風景區管理處長許宗民表示，阿美族藝術家優席夫的畫作《米86》，畫中12隻手托起中央的生命樹，魚悠游、鳥飛翔，象徵生命共榮、文化共生。桃園市立圖書館建築亦以「生命樹」為意象，象徵圖書館是孕育知識與希望的場域。正因這份共同信念，串起了兩地的情誼，也讓「閱讀」成為文化交流的新橋梁。

這批3000冊書籍內容多元，包括經典改編繪本《杜蘭朵公主》、漫畫版《大英百科全書》，以及深受學童喜愛的《屁屁偵探》等，兼具知識性與趣味性。桃市圖依據學生年齡與校園需求精選書單，期盼以不同主題激發孩子的閱讀興趣與想像力。

太巴塱國小校長劉從義表示，太巴塱國小位於光復鄉，9月23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流受災，校園一度受損，經師生與部落共同努力後已逐步恢復。這次桃市圖特別聯繫太巴塱國小，希望在重建之路上，以書香傳遞溫暖力量，陪伴孩子重新找回學習的節奏。

施照輝提到，桃園長期推動閱讀扎根與文化共享，透過「有愛的圖書館」計畫，讓城市資源延伸至偏鄉，讓更多孩子都能在書中找到夢想的起點。未來桃市圖也將持續推動館校合作、閱讀推廣與教育支持，讓閱讀不止於分享，而能成為陪伴成長的長遠力量。

